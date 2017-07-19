Microsoft ve Baidu’dan işbirliği

Microsoft, sürücüsüz otomobiller için yazılım, bulut altyapısı alanında Çinli Baidu ile işbirliği yapma kararı aldı.

Microsoft ve Baidu’dan yapılan açıklamaya göre, Microsoft Azure bulut altyapısı ile Baidu’nun açık kaynaklı otomatik sürüş platformu Apollo’yu destekleyecek.

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Yapılan anlaşmaya göre, sürücüsüz araçlarını geliştirmek için Baidu’nun Apollo platformunu kullanan şirketler, projelerinde Microsoft’un Azure bulut hizmetlerini de kullanabilecekler.

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McKinsey & Company’nin geçen yıl yayınladığı bir rapora göre 2030’da satılacak yeni otomobillerin yüzde 15’e varan kısmını tamamen kendi kendine gidebilen, sürücüsüz araçlar oluşturacak.

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