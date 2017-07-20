Türk malı AB’de prestij kaybetti

En büyük ihracat pazarımız AB’de Türk ürünleri algısı yara aldı. 26 ülkede yapılan araştırmalar tüketicinin Türk ürünlerinden memnun olmadığını gösterdi

Türkiye'nin ihracatının yüzde 49'unu yaptığı Avrupa Birliği'nde (AB) Türk ürünlerine olan memnuniyet azaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Kantar TNS firması ile birlikte 26 ülkede gerçekleştirdiği Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarına göre genel memnuniyet oranı yüzde 62 oldu. AB ortalaması da genel ortalamanın altında kalarak yüzde 59 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yıllardır en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'da bu oran yüzde 57 olurken, 9'uncu en büyük ihraç pazarı olan Hollanda'da bu rakam yüzde 49 oldu. Hollanda bu oranıyla listede en son sırada yer aldı.

ÜLKE İMAJI HALEN YÜKSEK

Türk ihraç ürünlerine en yüksek memnuniyet oranı ise İngiltere'den geldi. İngiltere'nin memnuniyet oranı yüzde 85 olurken, onu yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Hindistan izledi. Yurtdışında 2 bin 520 şirketin yetkilisi ile yüz yüze yapılan araştırmada, Türkiye'nin genel imajı da ele alındı. Ankete katılan yetkililerin yüzde 60'ı Türkiye'nin imajını olumlu bulurken, ne olumlu ne olumsuz diyenler yüzde 26, olumsuz diyenler yüzde 12 ve cevap vermeyenler de yüzde 2 oldu. Türkiye'nin imajını yüzde 80 ile İspanya en olumlu görürken, ürün algısının tersine Almanya yüzde 79 ile bu kategoride ikinci sırada yer aldı. Hindistan da yüzde 77 ile Türkiye'nin imajını olumlu bulan üçüncü ülke oldu. AB genel ortalaması da yüzde 65 ile genel ortalamanın üstünde çıktı. Ürün menşeinin öneminin de ele alındığı araştırmada, katılımcıların yüzde 41'i buna önem verdiklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 30'u menşeinin önemsiz olduğunu ifade ederken, ne önemli ne önemsiz diyenler yüzde 18 ve cevap vermeyenler de yüzde 11'de kaldı. Katılımcıların yüzde 42'si de menşeinin müşteri için önemli olduğunu söylerken, yüzde 29'u önemsiz olduğunu kaydetti.

Yüzde 62 çıkan Türk ihraç ürünleri memnuniyet oranının iyi bir seviye olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yüzde 59 olan AB ortalamasını geriye çeken ülkelerin ise Almanya, Hollanda ve Polonya olduğuna dikkat çekti.

SEÇİM MALZEMESİ YAPILDI

Bu ülkelerdeki olumsuz durumun tamamen siyasi olduğunu vurgulayan Büyükekşi, özellikle bu yıl negatif algıyı daha fazla yaşadıklarını kaydetti. Almanya'da eylül ayında bir seçim olacağını hatırlatan Büyükekşi, bu seçim öncesi Türkiye ile ilgili olumsuz algı yaratıldığını ve seçimin bitmesiyle birlikte bunun tersine döneceğini dile getirdi. Büyükekşi, Avusturya ve Hollanda'da da Almanya benzeri bir ortam olduğuna dikkat çekti.

Bir hata pazarı kaybettiriyor

TÜRKİYE'nin algısını yukarı taşımak için Ar-Ge, inovasyon, markalaşma ve tasarıma yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Ülke imajımızın güçlü olduğu pazarlarda ürünlerimiz de güçlü oluyor. Ülke imajımızın bozulmasına asla izin vermemeliyiz. Bir firmamızın herhangi bir pazarda yapacağı bir hata, o pazarı diğer tüm ihracatçılarımız için girilmesi ve tutunması zor bir pazar haline getirebilir” dedi. Araştırmada, AB genelinde Türk ürünlerinin tercih oranının yüzde 52 ile biraz düşük kaldığını anlatan Büyükekşi, buna rağmen AB'nin ithalatından alınan payı artırdıklarını belirtti.