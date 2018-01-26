Tahmin dumanlıdır! Gerçek ise gerçek!

Önemli olan “dumanlı tahminlere” saplanıp kalmak değil “gerçeğin gerçek olduğunu” önceden görebilmektir. Avrupa'nın gördüğü bir yeni çıplak gerçek olmalı.

Adına PESCO demişler.

Türkçe açılımı; “Kalıcı Yapılandırılmış Savunma Anlaşması” demekmiş. İlk aşamada; 28 üye ülkeli Avrupa Birliği'nin 23 üyesi, “Avrupa Birliği Ordusu'nu (PESCO) kurma” adımını attılar.

Şu öngörüden yürüyorlar:

21. yüzyıl bela yılı.

Rusya Baltık'ı yutabilir.

Ortadoğu tekrar paylaşılabilir.

Yeni süper silahlar.

Büyük harcamalar.

Tehdit, korkutma, işgal.

Harita değiştirme.

Yeni oyunlar kurma.

Petrol, doğalgaz, su.

Yeraltı, yerüstü, uzay.

Yıkma, yağma, para.

Dünyayı yönetme.

AB bu yüzden ordu kuruyor. Kesenin ağzını açtı. İlk bütçe 5 milyar Euro. NATO'dan ayrı PESCO.

* * *

NATO'nun kurucu patronu olan ABD, NATO üyesi Türkiye'nin sınırlarını, toprak bütünlüğünü, güvenini ve huzurunu bozma potansiyeli taşıyan PYD-YPG-PKK örgütlerini ordulaştırıyor. NATO üyesi olmayan Rusya ise NATO üyesi Türkiye'ye “toprak bütünlüğünü koruyacak ve uzun güney sınırlarındaki huzursuzluğu süpürüp atacak Zeytin Dalı Harekatı yapsın” diye hava sahası açıyor, destek veriyor.

NATO oldu FİYASKO!

Şunun için FİYASKO:

Türkiye, NATO'nun ilk kurulduğu günden beri üyesi ama NATO'nun kurucu babası ABD'nin kirli tehdidi ile karşılaştı. Bu gerçeğin ışığında Türkiye, NATO'nun baş düşmanı Rusya ile kurmak zorunda kaldığı koordinasyon ile dün “Zalim ve Katil Esed” dediğine bugün “Asil ve Kardeş Esad” deme kıvamına geldi.

Tahminler dumanlıdır.

Gerçek, gerçektir.

Türkiye, NATO ile PESCO dışında ve Rusya'dan daha çok petrol, doğalgaz, nükleer santral, S-400 füzesi alıp, domates ile Antalya'da turistik otel yatağı satma ticareti ile bağlı ülke oldu. Türkiye, NATO'dan ve onun kurucu babası ABD'den hem şüphelenen, hem sinirlenen, hem nem kapan ve hem de “telefonlaşan” ülke haline geldi. Türkiye Rusya'dan da hem şüphelenen ve hem nem kapan ve hem de sınırlarına tehdit yığan düşmanı yok etmek için Rusya ile dost görünümlü ülke oldu.

NATO, PESCO, FİYASKO!

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NATO'nun patronu ABD, sınırımızda yeni harita yapıyor. Avrasya Ekonomik Birliği'nin patronu Rusya güney sınırımızda yeni kudret ve kuvvet gösterme denemeleri yapıyor. PESCO'nun patronu AB, güney sınırımızda yeni harita yapılmasına sempati ile bakıyor. NATO üyesi komşumuz Yunanistan, Türkiye'ye karşı “mangalda kebap çevirme” gösterileri yapıyor.

Sonunda geldik.

Öp namlunun ucunu!

Bütün yük Mehmetçiğin sırtına bindi. Mehmetçik, “Vatanımın toprağı şuradan başlar, şuraya kadar uzanır. Benim kimsenin toprağında gözüm yok, kimsenin gözü de benim toprağımda olmasın” demek ve dediğini ispatlamak zorunda kaldı.

Yeniden Kuvay-ı Milliye!

Afrin'e bunun için yürüyor.

Söylüyorum işte.

Tahminler dumanlıdır.

Gerçek ise gerçektir.