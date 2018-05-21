Evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı nedir? Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır?

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen evlilik sözleşmeleri, çiftlerin haklarının korunması ve gelecekte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem teşkil ediyor. Peki evlilik sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? Hepsi haberimizde...

Evlenme öncesinde ya da sonrasında karı kocanın sahip oldukları ve olacakları malların nasıl bölüşülebileceği ve bu malların kime ait olacağına dair hazırlanan sözleşme ile ilgili; Evlilik sözleşmesi nedir, evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır? İşte cevaplar…

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin veya halen evli olan eşlerin, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesi durumunda mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, mal rejimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağını ve evlilik sona erdiğinde malların ne şekilde tasfiye edileceğini düzenleyen ve resmi şekilde yapılması gereken bir aile hukuku sözleşmesidir. Bu tür sözleşmeler için Meden Kanun'da “mal rejim sözleşmesi” terimi kullanılsa da halk arasında bu sözleşmenin yaygın ismi “evlilik sözleşmesi”dir ancak her iki terim de aynı manaya gelmektedir.

MAL REJİM SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Mal rejimi sözleşmesi genel olarak noterde yapılır. İki şekilde yapılması mümkündür. Taraflar dilerlerse onama şeklinde mal rejimini sözleşmesini bir hukukçuya hazırlatarak notere giderler ve noter sadece imzaların eşlere ait olduğunu onaylar yahut eşler noterin düzenleme şeklinde hazırladığı metni imzalarlar. Mal rejimi sözleşmesi istisna olarak evlenme başvurusu sırasında yazılı olarak sadece mal rejiminin seçilmesi sureti ile de yapılır.

Burada evlilik başvurusu sırasında mal rejiminin seçimi sureti ile mal rejimi seçilir ise seçilen mal rejimi, evlilik tarihinden; noterde yapılan mal rejimi sözleşmesi ise noterde yapıldığı tarihten başlayarak hüküm ifade edecektir. Noterde yapılan mal rejimi sözleşmesinin nikah akdinden önce yapılması halinde rejimin başlangıcı yine evlilik tarihi olacaktır.

Mal rejim sözleşmesi ayrıca evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna yapılacak bir beyanla da yapılabilir.

Kanunda;

4721 sayılı TMK'nun Kişisel mallar 1. Kanuna göre başlıklı 220. maddesi – Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, 3. Manevî tazminat alacakları, 4. Kişisel mallar yerine geçen değerler. -2. Sözleşmeye göre başlıklı 221. maddesi- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

-4721 sayılı TMK'nun 2. Sözleşmeye göre başlıklı 221. maddesi- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.