Adnan Oktar operasyonunda bylock çıktı!

İSTANBUL Polisi'nin Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden D.G.'nin cep telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock çıktığı öğrenildi. Daha önce de örgüt üst düzey isimlerinden T.Y.'nin FETÖ'nün K.Irak imamıyla görüştüğü iddia edilmişti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar yapılanmasına yönelik 11 Temmuz’da operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 235 şüpheliden 190’ı gözaltına alınırken, mahkemeye sevkmedilen şüphelilerden 169’u tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınanların dijital malzemeleri incelemeye başlarken, şüpheli kadınlardan D.G.’nin cep telefonunda Bylock çıktığı belirtildi.

Telefonunda FETÖ’nün gizli haberleşme çıkan D.G.’nin geçtiğimiz yıl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince İstanbul’da gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Hakkında adli kontrol hükmü uygulanan D.G.’nin Adnan Oktar operasyonunda tutuklandığı öğrenildi.

Polisin FETÖ ile irtibatlarını mercek altına aldığı örgütün önemli isimlerinden olan firari Tarkan Y.’nin de daha önce FETÖ’nün Kuzey Irak İmamı Talip B. ile görüştüğü iddia edilmişti. Tarkan Y.’nin 2014 ve 2015 yıllarında 2 kez Erbil’e giderek Talip B. ile görüşme yaptığı öne sürülmüştü. Tutuklanan Adnan Oktar’ın Mehmet Baransu ile görüşmeler yaptığı da belirtildi.