Son Dakika… Muharrem İnce: Akıl benden, söylemesi benden… O danışmanlarına niye para veriyorsun ki sen?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar ve Sancaktepe mitinglerinin ardından Pendik'te bugünkü İstanbul turuna son verdi. İnce konuşmasında, Erdoğan'ın köprülerden yüksek geçiş ücreti alınmasına ilişkin "Bir dahaki bayrama bir formülünü bulur onları da ücretsiz yapabiliriz" sözlerine Pendik'ten yanıt verdi. İnce, "Be mübarek 16 yıldır iktidardasın 32 bayram geçti. Şimdi benim vaatlerimi çalıyor. Erdoğan akıl benden, söylemesi benden o yanındaki bin 500 danışmana niye para veriyorsun ki sen?" dedi.

Muharrem İnce’nin konuşmalarından satırbaşları şöyle;

“Bir değişim rüzgarını, umudun yeniden şekillenmesini, Edirne’den Kars’a görüyorum her yerde görüyorum. Geçenlerde dedim ki; Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü İnce yapar dedim. O da dedi ki bana ‘Dördüncü köprüyü nereye yapacaksın?’ diye soruyor. Erdoğan sana sesleniyorum Pendik’ten ben dördüncü köprüyü Edirne’den Kars’a kuruyorum. Dünyanın en büyük köprüsü bu… Gönül köprüsü…

“HER GÜN ÖLÜMLER… ARTIK MANYAKLAR HAYVANLARDAN İNTİKAMINI ALMAYA BAŞLADI”

Belki de bu kadar kötü günler geçirirken bu ülke insanları kamplaştırdılar, böldüler… Her gün ölümler, zulümler artık manyaklar hayvanlardan intikamını almaya başladı. İşte bu kamplaşmış, kutuplaşmış hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtulacağız. Çocuklarımıza birbirini sevmesini öğreteceğiz.

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Benim en büyük projem huzur. Topluma barış vadediyorum. Projemiz 3B… Önce barışacağız… Ekonomik olarak büyüyeceğiz… Adil bölüşeceğiz.

Aday olduğumda 4 Mayıs’ta parti rozetini çıkardım Türk bayrağı taktım. Dedim ki 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP’lilere değil bu mübarek bayram gününde Ak Partililere de kardeşim diyeceğim… MHP’lilere de kardeşim diyeceğim… İYİ Partililere de kardeşim diyeceğim… HDP’lilere de kardeşim diyeceğim… Saadet Partililere de kardeşim diyeceğim… 81 milyonun bayramını kutluyorum.

“AKIL BENDEN, SÖYLEMESİ BENDEN… O YANINDAKİ DANIŞMANLARINA NİYE PARA VERİYORSUN Kİ SEN?”

Türkiye’de ilk kez bir kişi seçilmeden icraat yapıyor o da benim. İki yıldır ülkede OHAL var. Seçildikten sonra 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım dedim. Erdoğan geçen gün açıkladı İnce hastalık korkusundan sonra… ‘Seçimden sonra OHAL kalkacak’ dedi.. Yine öğretmenlere, polislere 3 bin 600 ek gösterge vereceğim dedim. 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan açıkladı; ‘Öğretmenlere, polislere ek gösterge’ dedi. Dedim ki bakın bayram gününde Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçiyorsunuz; Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçiyorsunuz. Demirel’in yaptığı köprüden bayramdan sonra gidiş geliş 11 lira ile geçeceksin; Erdoğan’ın yaptığı köprüden 228 lira gidip geleceksin. Bugün şöyle demiş; Yani köprü konusunda haklı olabilir demiş. Kurban Bayramı’nda düzeltecekmiş. Be mübarek 16 yıldır iktidardasın 32 bayram geçti. Erdoğan Kurban Bayramı’nda sen emekli Cumhurbaşkanı olacaksın geç onu… Bunlar hazinenin parasını çaldı, çocukların sınav sorusunu çaldı, sandıkta oyumuzu çaldı… Şimdi benim vaatlerimi çalıyor. Erdoğan akıl benden, söylemesi benden o yanındaki bin 500 danışmana niye para veriyorsun ki sen?

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Türkiye bir ikili yarışta. Bir yanda Erdoğan bir yanda İnce. Şimdi projeleri söylüyorum. İnce diyor ki hak, hukuk, adalet… Erdoğan diyor ki ‘çay, kek, oralet… Ben diyorum ki kuantum, uzay madenciliği, sürücüsüz arabalar… Dünya 10 yıl sonra bambaşka bir durumda olacak. O da diyor ki her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Bedava çayla kek verecekmiş. Yakında arnavut ciğeri, inegöl köfte bakın göreceksiniz proje genişliyor.

“ERDOĞAN KAÇ FABRİKA YAPTIN, KAÇ FABRİKA SATTIN?”

Bugün yine bana seslenmiş; ‘Muharrem İnce sen tünel yapabilir misin?’ demiş. Erdoğan sen fabrika yapabilir misin fabrika… Şeker fabrikalarını, Tekel’i, Petkim’i, Tüpraş’ı sattın. Erdoğan kaç fabrika yaptın, kaç fabrika sattın? Bugün Üsküdar’da evinin önünden seslendim. Meydanlarda bana çırak diyorsun. Sözde sen de çakma bir ustasın. Eğer sen ustaysan. Usta çıraktan korkmaz. Erdoğan istediğin kanalda istediğin saatte karşıma çık. Söz veriyorum sana diplomayı sormayacağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Mutfağı, kapanan iş yerlerini konuşacağız. Tencere aş yerine taş pişiyor. Artık kuru fasulye 10 lira o bile alınmıyor. Erdoğan sen sarayının bahçesinde bıldırcın yumurtaları ile beslenirken, millet GDO’lu besinlerle besleniyor. Millet kafetaryada bir bardak çay bile içmezken, sen kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çaydan içiyorsun. Erdoğan sen fakirlik dönemini unuttun. Sen kentsel dönüşümden mağdur olanları unuttun. Sen garibanları unuttun Erdoğan. Sen artık beyaz Türk’sün beyaz Türk… Bu seçim iki zihniyet arasında olacak. Bir yanda saraylılar öbür yanda milletin evladı.

“AMA SEN KİNDAR NESİL DERSEN…”

Erdoğan diyor ki dindar ve kindar nesil yetiştirecekmiş. Dindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itarızım yok. Ama ona aile karar verir. Bir muhafazakar aile diyorsa ki iki saat din eğitimi benim çocuğuma yetmez. Ona diyeceğiz ki seçmeli olarak daha fazla ders alabilirsin. Öbür aile de ben ders almak istemiyorum. Başüstüne sende almazsın. 40 yıldır bu sorunu çözemediler. En kısa sürede bunu çözeceğim. Ama sen kindar nesil dersen… Bir minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra. Yapma bunu yapma.

“BU MEMLEKET İÇİN SANA BİLE KATLANDIM NE YAPAYIM?”

4 Mayıs’ta parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı taktım. Sayın Akşener’i ziyaret ettim başarılar diledim. Sayın Karamollaoğlu’nu ziyaret ettim başarılar diledim. Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettim başarılar diledim. Sayın Erdoğan’ı ziyaret ettim başarılar diledim. Hiç kimseyi ayırmadan 4 adaya da gittim rakibimsiniz başarılar diliyorum. Sonra onların hesaplarına 5’er yüz lira para yatırdım. Benim yatıracağım 500 liraya onların ihtiyacı yok. Ama kardeşlik olsun, ortam yumuşasın bunu istiyorum. Meydanlara gelmiş diyor ki ‘Demirtaş’ı ziyaret etti’ ettim sana mı soracağım sen kimsin? Ben seni de ziyaret ettim. Yani bu memlekete ne kadar çok yalan söylediğini biliyorum. Bu milletin parasını çarçur ettiğini biliyorum. Bu milleti kutuplaştırdığını biliyorum. Dünyada dostumuz bir ülke senin sayende kalmadı onları biliyorum. Ama ne yapayım bu memleket için katlanmamız lazım, sana bile katlandım ne yapayım?

Kim ne derse desin ben doğru bildiğimi yapacağım. Allah’ın izni milletimin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağız. Türkiye bir hukuk devleti olacak. Yatırımcılara güven vereceğiz. Merkez Bankası özerk olacak. Kamuda yükselmede liyakat esas olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Gençlerimizi FETÖ ve benzeri yapılardan ve onların yurtlarından iki sene içinde tamamen kurtaracağım. Kadınlarımız, çalışma yaşamının içinde olacaksınız. 100 kadından 32’si çalışıyor. Kadınlar çocuk bakacağından dolayı çalışamıyor. Erdoğan her mahalleye kıraathane açsın. Ben kreş açacağım. Çocuk kreşe, kadın işe sloganımız bu.

Ayrımcılık yok, baş örtülü-başı açık yok, sağcı-solcu yok, Ak Partili-CHP’li yok, Türk-Kürt yok, alevi-sünni yok, kadın-erkek yok… Sadece cumhuriyetçiler varız hep beraber varız.

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“BU YAZ GÜNÜ BANA KIŞLIK ATKILARI TAKIYORSUNUZ TERDEN ÖLDÜRDÜNÜZ BENİ”

23 Hairan’da Büyük İstanbul Mitingi var. O gün sizden bir şey isteyeceğim. Fenerbahçeliler Fenerbahçe forması ile gelsin, Beşiktaşlılar Beşiktaş forması ile gelsin, Galatasaraylılar Galatasaray forması ile gelsin, Trabzonlular Trabzon forması ile gelsin. Tamam mı? (Tamam sesleri) Bir de bir şey söyleyeceğim bu yaz günü bana kışlık atkıları takıyorsunuz terden öldürdünüz beni. Bu yünlülerden getirirseniz takmam bakın söyleyeyim.

Bugün 4. mitingim. Yarın öğle saatlerinde Tunceli’deyim.. Sonra Elazığ’dayım.. Sonra Tokat’tayım…

Az önce birisi diyor ki ‘Ben kararsızdım. Ama senin mitingi izledim bir de Erdoğan’ın mitingini izledim. Aranızda bir fark gördüm. Ramazan ayında orada sıcaktan senin mitinginde birisi bayıldı, birisi de Erdoğan’ın mitinginde bayıldı. Sen dedin ki doktor arkadaşlar müdahale edin. Erdoğan da dedi ki ‘başına su dökün’ onun için sana oy vereceğim’ diyor.

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“ERDEN VE ASKERİ ÖĞRENCİDEN DARBECİ OLMAZ”

Erden ve askeri öğrenciden darbeci olmaz. Rütbeliler darbeci sonuna kadar cezalandırılacak. Ama erleri askeri öğrencileri almışlar bir gece vakti götürmüşler ne bilecek bunlar. Merak etmeyin hukuk düzeninde adil mahkemelerde gereğini yapacağız.

23 Haziran’a hazır mıyız? Tamam mı Pendik? (Tamam sesleri)”

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