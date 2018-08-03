Dizanteri nedir? Dizanterinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Bir sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri hakkında merak edilen her şey haberimizde... İnsanlık tarihinin bildiği en eski ve en bulaşıcı hastalıklardan biri olan dizanteri nedir? Dizanteri hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Bebeklerde ve küçük çocuklarsa son derece tehlikeli olup, ölümcül sonuçlara kadar varan şekillerde hasarlar verebilen dizanteri nedir? Dizanteri hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, kanlı ishale neden olan bir bağırsak enfeksiyondur. Bazı durumlarda, dışkıda mukus bulunabilir. Bu genellikle 3 ila 7 gün sürer. Dizanteri genellikle kötü hijyen nedeniyle yayılır. Dizanteri, amip ve basil adı verilen iki farklı parazit nedeniyle ortaya çıkmakta olup sebep olan parazitine göre farklı bir şekilde seyredebilmektedir.

Basilli Dizanteri: Bu mikrop vücuda girdikten iki yada yedi gün sonra bazı belirtilerle kişiyi rahatsız etmeye başlar.

Özellikle de kara sinekler bu mikrobu taşırlar. Basilli dizanteri hastalığı kendini şu belirtiler ile belli eder;

– Yüksek ateş

– Balgam kıvamında kanlı ishal

– Halsizlik

– Şiddetli karın ağrısı

Bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır eğer kişide bu belirtiler varsa yapılması gereken ilk şey kişiyi diğer kişilerden uzak tutmaktır. Eğer kişi bir başkası ile yakın temas halinde olursa diğer kişide de aynı belirtiler görülür.

Amipli Dizanteri: Bu mikrop vücuda girdikten on yada yirmi bir gün sonrasında kişiyi rahatsız edici belirtilerle kendini belli eder. Amipli dizanteri hastalığının belirtileri ise şunlardır;

– Halsizlik

– Kanlı ishal

– Yüksek ateş

– Aşırı ve hızlı kilo vermek

– Şiddetli karın ağrısı

Dışkıların kolayca yayılmasına yol açan olumsuz sağlık koşullarının yaygın olarak yaşandığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıkça rastlanır. Trimetoprim-sülfametaksazol ya da kolistin içerikli antibiyotik ilaçlarda kısa sürede tedavi edilmesi mümkündür.

Amipli dizanteri ile basilli dizanteri arasındaki en temel fark basil ateşli olup olmamasıdır. Basili dizanterinin görüldüğü vakalarda rastlanan ateş yükselmesi oldukça fazladır. Amipli dizanteri vakalarında ise görülen ateş yükselmesi basili dizanteriye göre oldukça düşük kalmaktadır. Bir bakteri türü olan basili, amiplere göre çok daha hızlı yayılır ve bulaşır.

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DİZANTERİ NEDENLERİ

Dizanterinin en yaygın nedenleri arasında bakteriyel enfeksiyonlar gösterilebilir. Salmonella, Shigella, E.coli ve Campylobacter gibi türler kalın bağırsağı etkileyerek, dizanteri adı verilen sorunun oluşmasına yol açar. Bunların dışında dizanterinin en önemli nedenleri arasında şunlar sıralanabilir;

– Kirli sularda ve havuzlarda yüzmek

– Tuvaletten çıktıktan sonra elleri yıkamamak

– Dizanteri hastası biriyle cinsel ilişkiye girmek

– İçme suyuna kanalizasyon sularının karışması

– Meyve ve sebzelerin yeterince yıkanmadan tüketilmesi

– İnsan dışkısının besinlere bulaşması

– Dizanteri hastası birinin çatal, bıçak, bardak veya havlu gibi kişisel eşyalarını kullanmak

– Hijyen koşullarına yeterince özen göstermemek

– Fast food tarzı sağlıksız gıdalarla beslenmek

– Bozulmuş veya tarihi geçmiş gıdaları tüketmek

DİZANTERİ BELİRTİLERİ

– Yüksek ateş

– Kanlı ishal

– Şiddetli karın ağrısı

– İştahsızlık

– Bulantı

– Kusma

Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatan bir bağırsak hastalığı olduğundan dolayı bağırsak kanseriyle eş değerde bir hastalıktır. Bu hastalıkta erken tanı ve teşhis oldukça önemlidir.

DİZANTERİ TEDAVİSİ

Testler sonucunda ise eğer dizanteri ise hemen tedaviye başlanmalıdır. Tedavi olarak yaygın bir şekilde ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların yanı sıra rehidrasyon tedavisi de dizanteri tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Dizanteri tedavisinde rehidrasyon, antibiyotik ve antiamip tedavileri ve antiromatizmal ilaçlar kullanılmaktadır.

Rehidrasyon Tedavisi:

Rehidrasyon tedavisi ağız yoluyla uygulanmaktadır. Yaşanan ishal nedeniyle aşırı mineral ve su kaybeden vücut, bu tedavi ile kayıplarını geri kazanmaktadır. Hastaya uygulanan intravenöz sıvı takviyesi ile kaybedilen su ve mineraller geri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Antibiyotik ve Antiamip Tedavisi:

Hastalığa yol açan amipler ve bakteriler, yapılan testlerin sonuçlarına göre bazı ilaçlar aracılığıyla yok edilebilmektedir. Antiamip ve antibakteriyel özellikli ilaçlar birlikte kullanıldığında dizanteri tedavisinde oldukça etkili sonuçlar vermektedir.

Antiromatizmal İlaçlar:

Dizanteri hastalığının başlangıcında veya hafif şekilde ortaya çıktığı vakalarda antiromatizmal ilaçlar kullanılarak kısa sürede tedavi edilebilmektedir.