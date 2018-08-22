Şeker ve hazır gıdalar Haşimato’yu tetikliyor

Prof. Dr. Yeşim Erbil'den sağlıklı yaşam reçeteleri...

Nazan Doğaner Halıcı / doganernazan@gmail.com

Uzun raf ömrü için katkı maddesi ilave edilen hazır gıdalar ve şeker özellikle kadınlarda yaygın görülen Haşimato'ya (tiroid bezinin iltihaplanması) yol açabiliyor. Bu gıdalara dikkat!

Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Haşimato'ya karşı beslenme tüyoları verdi…

İşte anlattıkları: Haşimato otoimmün (bir canlının savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırması ve kendi vücut hücrelerini yok etmeye çalışması) kronik bir hastalıktır. Tiroid bezinin iltihaplanması olarak bilinir. Daha sık kadınlarda, genellikle 30-50 yaş aralığında görülür. Otoimmün zemini olan kişilerde hazır gıdalar Haşimato'ya yol açabilir.

HANGİ BESİNLER FAYDALI?

Haşimato hastaları beslenmelerine dikkat etmeli. Peki bu hastalar hangi besinleri tüketmeli? İşte o liste…

Probiyotikler: Yararlı bağırsak bakterileri Haşimato hastalarında tiroid inflamasyonunu azaltır. En kolay ulaşılabilecek probiyotik yoğurt ve kefirdir.

Selenyum: Antienflamatuar ve antioksidan etkisi nedeni ile önerilmektedir. Selenyum içeren besinler şöyle sıralanabilir: Fındık, ceviz, ayçekirdeği, karaciğer, ton balığı, tuna balığı, somon, tavuk (göğüs), hindi, mantar, chia tohumu, ıspanak.

İyot: Tiroid hormonlarının sentezlenmesi için iyot gereklidir. Hastalara iyot takviyesi önerilebilir.

D vitamini: Haşimato hastalarında D vitamini eksikliği sıklıkla rastlanmaktadır. Dolayısıyla hastalar güneşlenmeyi ihmal etmemeli.

B vitamini: B5 ve B12 vitaminleri bağırsak-beyin aksını dengeleyen vitaminlerdir. Bu nedenle Haşimato hastaları için de önerilmektedir. B 5 tatlı patates, brokoli, avokado, mercimek, yoğurt, somon gibi gıdalarda; B 12 kırmızı et, ciğer, uskumru, somon, sardalya, peynir çeşitlerinde bulunur.

HANGİLERİNDEN UZAK DURULMALI?

Tahıllar: Bazı insanların glutene karşı hassasiyeti varsa, bu kişilerde glutenli besinler hastalığı tetikleyebilir. Buğday, çavdar, darı, arpa, bulgur ve beyaz undan yapılmış besinler tüketilmemeli.

Baklagiller: Nohut, fasulye, soya, yer fıstığı.

Yemişler: Badem, çam fıstığı.

Yağlar: Ayçiçeği yağı, soya yağı.

Meyveler: Üzüm, nektarin, çilek.

Et ve süt ürünleri: Hormonlu et ve süt ürünleri, çiftlik üretimi balıklar.

İçecekler: Kahve, siyah ve yeşil çay.

Hazır gıdalar: Hazır gıdalardaki katkı maddeleri hastalığı tetikler. Hastaların da rafine gıdalardan uzak durması gerekir. Her türlü fast food, hazır çorbalar, konserveler, hardal, mayonez, ketçap, soya, tatlandırıcı, salata sosları, et sosları.

Şeker: Sofra şekeri, mısır şurubu gibi tüm şeker ve bu şekerlerle üretilen gıdalar da hastalığı tetikleyebilir. Hastalar da şeker tüketmemeli.