Dersin konusu: ATATÜRK

Adı, Donald Howard Heathfield…

Montreal'de doğdu. 1962 yılında yedi haftalıkken Kanadalı diplomat babası Çekoslovakya'da öldü. Ailesiyle bu ülkede kaldılar; Çekoslovakya'daki liseden mezun oldu…

Oldukça başarılıydı. Toronto York Üniversitesi'nde uluslararası iktisat okudu.

Paris'te Ecole des Ponts Business School'da master yaptı. Ardından ABD/ Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi.

2000 yılında mezun olunca müşterileri arasında Alstom, Boston, Scientific, General Elektric, T-Mobile gibi tanınmış küresel şirketler bulunan danışmanlık şirketi Global Partners Inc. firmasında çalışmaya başladı.

2006 yılından 2010'a kadar, Paris ve Singapur'da şubeleri bulunan hükümet ve kurumsal stratejik planlama ve planlama sistemlerinde uzmanlaşmış bir başka danışmanlık şirketi olan Future Map şirketinin CEO'su olmayı başardı.

ABD'de geleceğin teknolojileri üzerine görüş oluşturduğu için “düşünce fabrikası” olarak bilinen “World Future Society” cemiyetinin üyesi oldu. Burada ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Leon Fuerth gibi isimlerle ilişki kurdu… Keza:

Meksika Başkanı Felipe Calderon'un da aralarında bulunduğu 200'e yakın Harvard Üniversitesi'nden arkadaşıyla sıcak dostluğunu sürdürdü…

Eşinin adı, Tracey Lee Ann Foley idi…

Bayan Foley, Kanada/ McGill Üniversitesi mezunuydu. ABD'ye yerleşmeden önce Fransa'da yaşadı. ABD'de eşiyle ev sahibi oldukları Cambridge Massachusettes'te emlakçılık yaptı; ve Fransa'ya bireysel şarap turları düzenledi…

ABD'de yaşayan bu Kanadalı ailenin iki de erkek çocukları vardı:

1990 doğumlu Timothy…

1994 doğumlu Alexander…

Heathfield ailesinin hayatı Haziran 2010 tarihinde değişti.

Dünya medyası bu aileyi konuşmaya başladı. Çünkü:

ABD-Rusya arasında kriz çıktı…

Büyük operasyon

27 Haziran 2010.

Ajanslara düşen bir haber dünya gündemine oturdu. ABD Adalet Bakanlığı, New York, New Jersey, Massachussetts ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 10 kişinin Rusya adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. ABD'deki bir Rus ajanın angaje edilmesiyle gerçek ortaya çıkmıştı…

Rus casus şebekesinin başında Donald Howard Heathfield vardı!

Eşi Tracey Lee Ann Foley de ekip içindeydi…

20 yıllık evli olup çocuklarıyla bile Rusça konuşmayan karı kocanın verdiği tüm biyografi bilgileri kuşkusuz yalandı.

Heathfield'in gerçek adı, Andrey Bezrukov idi. “Çöktü-bitti” denen Rus istihbaratına 1991 yılında girmişti. Rütbesi Albay idi.

Aslında… 30 Ağustos 1960'ta Krasnoyarsk Bölgesi Kansk şehrinde doğmuştu. 1978'den 1983'e kadar Tomsk State Üniversitesi'nde tarih eğitimi almıştı.Sibirya'da casus olarak yetiştirilip sahte kimlikle Kanada-Fransa ve en sonunda ABD'ye sokulmuştu. Görevi, ABD'deki stratejik düşünce kuruluşlarına sızmaktı!

Eşinin gerçek adı ise, Elena Vavilova idi.

Tutuklanmadan önce çocuklarına gerçek kimliklerini açıkladılar! Tek sözcük Rusça bilmeyen çocuklar şok oldu…

Andrey Bezrukov, Rusya için önemli bir isimdi…

Tarih 9 Temmuz 2010.

ABD ile Rusya arasında Viyana'da “casus takası” yapıldı. Andrey Bezrukov ve ekibi, dört Rus vatandaşı CIA ajanıyla takas edildi…

Peki…

Andrey Bezrukov'u neden yazdım:

Rusya'nın Kodları

Dr. Volkan Özdemir…

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra İsveç Uppsala Üniversitesi'nde Hazar Enerji Güvenliği ve İşbirliği üzerine yaptığı çalışmayla yüksek lisans derecesini aldı. 2013 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler (MGIMO) Üniversitesi bünyesinde yer alan Uluslararası Enerji Politikaları Enstitüsü'nden Dünya Doğal Gaz Piyasaları ve Türk-Rus Gaz İlişkilerinin Ekonomik Boyutları konulu teziyle iktisat doktorasını tamamladı.

Nisan ayında “Rusya'nın Kodları” kitabını yayınladı.

MGIMO'da stratejik istihbarat derslerini kim veriyordu: Andrey Bezrukov.

Sözü Dr. Özdemir'e bırakayım:

“Dersin birinde konu, Atatürk idi. Gazi'nin kalpaklı resmini gösterip öğrencilere tanıyıp tanımadıklarını sordu. Herkes tanıyordu. ‘Bu adamın özelliği nedir' diye soru yöneltti. Başka ülkelerden gelen öğrencilerin tepkilerini merak ettiğimden sustum.

Kimi, ‘Türkiye'nin kurucusu', kimi ‘laikliği getiren' dedi. Kimi askerliğine kimi siyasetçiliğine vurgu yapıyordu ama hoca tatmin olmamıştı. ‘Bu adamı özgün kılan başka bir şey var' diyordu. İstediği cevabı alamayınca kendi söyledi:

‘Bakın arkadaşlar, bu adam stratejik öngörü konseptinin özüne yani ufkun ötesine bakabilme özelliği olan mükemmel bir beyne sahipti. En önemlisi yaşadığı şart ve tarihin ötesinde geleceği öngörerek ülkesine yeni bir vizyon biçmesi ve çökmüş devletini muhafaza etmesiydi. Türkler bu adama çok şey borçlu ve biz de örnek devlet adamı olarak onu işliyoruz.'

Herkesin ağzı açık kalmıştı. Bunu dinledikten sonra ne kadar gururlandığımı anlatamam…”

Bugün…

30 Ağustos Zafer Bayramı…

Bayramınız kutlu olsun.