Bu yazıya başladığımda dakika 87’yi geçiyordu ve maç 1-1. İlk yarı Galatasaray istekli, iyi top yapıyor. Ve golü de buluyor. Pozisyonları da var. İkinci yarı başlıyor, bu sefer Kocaelispor futbol oynamaya başlıyor. Galatasaray yok.

Kocaelispor ‘Her an gol atabilirim’ havasında. Biz maçı seyrederken işin kötüye gittiğini görüyoruz Galatasaray açısından. Ama Okan’da tık yok. Oyuncu değişiklikleri yapıyor. Ama bu oyuna tesir etmiyor. Neden? Dört oyuncu değişikliği yapıyor ama bu oyuncuları zamanında değiştirmiyor veya değiştiremiyor ve Kocaeli’nin golü geliyor. Sonra bir bakıyoruz kenarda İcardi var. İyi güzel, santrfor, vuruş tekniği olan oyuncu. Peki ona topu kim getirebilir Galatasaray’da, orta yapabilir, araya pas yapabilir? Sara değil mi? Onu oyundan çıkarıp, İcardi’yi alması son derece yanlış bir olay. Galatasaray için son tehlikeli iki viraj vardı. Biri Göztepe, diğeri Kocaeli. Öyle bir beraberlik ki bu beraberlik Galatasaray’ı şampiyonluktan edebilir. Kocaeli hak etti. Okan Buruk seyretti. Selçuk İnan’ı da tebrik etmek lazım. “Bu hakem Galatasaray’a uğursuz geliyor” derlerdi. Ben o işlere fazla inanmam. Kocaeli bileğinin hakkıyla beraberliği aldı gitti.

SEYRETTİ

Biz maçı seyrederken işin kötüye gittiğini görüyoruz Galatasaray açısından. Ama Okan’da tık yok. Kocaeli hak etti. Okan Buruk seyretti. Selçuk İnan’ı da tebrik etmek lazım.