Altın fiyatları bugün 2019 | Altın fiyatlarında düşüş!

İstanbul Kapalıçarşı'da 284 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 284,20 liradan, bin 872 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 893 liradan, 259 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 263 liradan, bin 829 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 849 liradan, 915 liradan alınan Yarım Ziynet 925 liradan ve 457 liradan alınan Çeyrek Ziynet 462 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ ABD-ÇİN GERİLİMİ SINIRLADI

Altın fiyatlarında güçlü dolar karşısındaki düşüş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına bağlı küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle sınırlı kaldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde dava açtı.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin son uyguladığı gümrük vergilerinin iki ülke liderinin Osaka’daki görüşmede vardıkları uzlaşmayı ihlal ettiği ve Çin’in WTO kuralları uyarınca yasal haklarını savunacağı vurgulandı.

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