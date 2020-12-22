BTK izin vermezse İBB WiFi yıl sonunda kesilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WiFi hizmeti vermeye devam edebilmek için, frekans kiralama süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK), 30 Kasım ve 21 Aralık'ta iki ayrı dilekçe gönderdi.

RESMİ CEVAP GELMEDİ

WiFi hizmetleri için gerekli frekans, 2017 yılında İBB'ye tahsis edilmişti. İBB, mevcut frekansı kullanarak Yenikapı – Hacıosman Metrosu'nda 44, metrobüs hattında 41 olmak üzere toplam 85 baz istasyonu ve 335 el terminali kurdu. BTK, ay sonunda süresi dolacak frekansın uzatılmasıyla ilgili resmi bir cevap vermedi.

“45 MİLYONLUK KAMU KAYNAĞI HEBA OLACAK”

İBB'den yapılan açıklamada İBB WiFi kullanan 4 milyon İstanbullunun ve metroda internet kullanmak isteyen binlerce yolcunun kiralama süresinin uzatılmasını beklediği belirtildi. Açıklamada “Frekans süresinin uzatılmaması durumunda; 4 milyon vatandaş artık İBB WiFi üzerinden ücretsiz internet kullanamayacak. Bütün altyapısı hazır olan metroda internet kullanımı hayal olacak. İBB'nin yaptığı 20 milyon liralık yatırım boşa gidecek.

Belediyenin internet hizmetlerinin devam edebilmesi için 25 milyon lira bedelle alternatif yatırım yapması gerekecek. Böylece, toplam 45 milyon liralık kamu kaynağı heba olacak” denildi. Bütün dünyayı sarsan Covid -19 salgını nedeniyle bütün bu yatırımların hızlıca yapılmasının mümkün görünmediğine dikkat çekilen açıklamada “ Ne zaman sona ereceği belli olmayan pandemi sürecinde, İBB hizmetlerinin aksamaması ve İstanbulluların ücretsiz internet hizmetinden yararlanmaya devam etmesi ise, vatandaşların kamuya duyduğu güveni güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.

İBB MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, her gün 400 bin İstanbullunun kullandığı 650 metrobüste sunulan ücretsiz internet hizmetinin kapanmak üzere olduğunu açıklamıştı. BTK'nın İBB'ye geçici olarak tahsis ettiği frekansın, 5G bandı olarak mobil işletmecilere tahsis edilmesinin planlanması nedeniyle yıl sonunda iptal edilmesinin gündemde olduğunu söyleyen Yıldız, “İstanbulluların mağdur olmaması adına, BTK'dan 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 90 gün ek süre talep etmiştik ama buna pozitif bir dönüş olmadı maalesef” demişti.