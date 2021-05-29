Erdoğan’ın katıldığı Ayasofya töreninde bir kez daha Atatürk’e lanet okundu

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'nin uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi/Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen programda 28 Mayıs Cuma günü Ayasofya Camisi’nde icazet aldı.

Programa, hafız öğrencilerin velileri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

ERDOĞAN VE ŞENTOP’UN TORUNLARI İCAZET ALDI

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okudu. İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı.

AYASOFYA İMAMI: ONLARDAN DAHA KAFİR KİM OLABİLİR

Ayasofya Camisi imamı, icazet merasimi sırasındaki vaazında üstü kapalı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okudu.

İmam, vaazı sırasında “Bu ve bu gibi mabetler (Ayasofya Camisi) mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabed-i şeriften ezan-ı muhammedi, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-i ezelinde buyuruyorsun…Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullandı.

ERBAŞ DA LANET OKUMUŞ, TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sonrasında ilk cuma namazı hutbesinde sarf ettiği “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerine siyasi partiler, ilahiyatçılar ve vatandaşlar tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı olarak lanet okunduğu savunularak büyük tepki gösterilmişti.

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