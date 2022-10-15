Doğalgaz çıkacaktı devasa borç çıktı

KİT’lerin 2023 yılına ilişkin mali hedefleri belirlendi. BOTAŞ’ın 422.8 milyar lira, EÜAŞ’ın 90.6 milyar lira borçlanacağı öngörüldü.

Başak KAYA

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Türkiye bulunan rezervden doğalgaz beklerken, dev borç yükü altında kalacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) 2023 yılına ilişkin mali hedefleri belirlendi.

25 KAT FAZLA

BOTAŞ'ın 2022 yılında 16.4 milyar lira olan borçlanma gereği, 2023 yılında 25 kattan fazla artırıldı. Buna göre BOTAŞ'ın öngörülen borçlanması 422.8 milyar liraya çıktı. Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) ise 3.4 milyar lira olan borçlanma yükü 26 kattan fazla artırıldı. Buna göre belirlenen borçlanma gereği 90.6 milyar liraya kadar çıkarıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar 2023'te doğalgaz yerine dev borç yükü çıkardı. Hem BOTAŞ hem de EÜAŞ olağanüstü borçlanacak” dedi. Akın, yaptığı açıklamada, “İki kurum da devasa borç batağına mahkum ediliyor. Tarihte hiç görülmemiş bir şekilde borçlanması öngörülüyor. BOTAŞ ve EÜAŞ'ın 2023 yılında toplam borçlanma gereği 513.4 milyar lirayı buluyor” diye konuştu.

HAZİNE'YE YÜK

Bu tutarın güncel kura göre 27.7 milyar doları bulduğunu kaydeden Akın, ayrıca “Türkiye'de hazine garantisi verilen mantık dışı garantilerle gündeme gelen 8 farklı yap-işlet-devret projelerine verilen toplam garanti tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 16.7 milyar dolar” bilgisini verdi.

KİT'lerin katlanan borç yükü vatandaşın cebinden çıkacak

Söz konusu borç yükü yine vatandaşın cebinden çıkacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz'de bulunan doğalgazın vatandaşın mutfağında olacağı sözünü verdi. Ancak doğalgaz çıkarılamadan, ilgili kurumlara borç çıkarılıyor. Bu borç yükü vatandaşların vergileriyle oluşan Hazine'den karşılanacak. Yani vatandaşın cebinden çıkacak” değerlendirmesini yaptı.