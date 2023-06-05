Yabancı uzmanlardan Mehmet Şimşek yorumu: U dönüşü yaşanacak mı?

Mehmet Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesini ilgiyle karşılayan yabancı uzmanlar, bunun ortodoks ekonomi politikasına dönüş hamlesi mi yoksa sembolik bir atama mı olduğu konusunda kararsız. İşte uluslararası finans kuruluşlarında görev yapan analistlerin görüşleri...

Sozcu.com.tr

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Yabancı piyasa uzmanları Mehmet Şimşek atamasını ilgiyle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni kabineyi haftasonu açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek geldi.

Hükümetin, 2021 Eylül’de başlayan faiz indirimleri, yatırım odaklı kredi ve cari fazla politikası, cari fazlaya yol açmadığı gibi enflasyonu 24 yılın zirvesine çıkarmıştı. Bu politika ülkede alım gücünün ve döviz rezervlerinin keskin bir şekilde düşmesine sebep oldu.

Şimşek göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını” söyledi.

AKP’nin son yıllarda izlediği ekonomi politikalarında değişiklik sinyali için Şimşek’in ne kadar hareket kabiliyetine sahip olacağı piyasada yakından izleniyor.

Yabancı analistler, politikaların incelenmesi gerektiğini ve Şimşek’in göreve gelmesinin simgesel bir atamadan daha fazlası olup olmadığının izlenmesi gerektiğini belirtti.

İşte yabancı uzmanların görüşleri:

DRAMATİK BİR U DÖNÜŞÜ YAŞANACAK MI?

CNBC’nin aktardığına göre, ABD merkezli danışmanlık şirketi Teneo’nun eş başkanı Wolfango Piccoli, Şimşek’in dönüşüyle Türkiye’nin mevcut ekonomi politikasında kısmen de olsa bir yeniden düzenleme yaşanabileceğini söyledi.

Ancak Piccoli, tamamen geleneksel bir para politikası yaklaşımını benimseyen dramatik bir U dönüşünün olası olmadığını da sözlerine ekledi.

Piccoli 2 Haziran tarihli bir araştırma notunda, “Erdoğan’ın ekonomik cephede pragmatik duruşa daha ne kadar tahammül edebileceği de belirsiz. Şimşek’in atanması, piyasalar Türkiye’ye biraz mühlet verene kadar Erdoğan’ın kullandığı bir enstrüman” dedi.

‘ŞİMŞEK ATAMASI PİYASAYA DESTEK SAĞLAYACAK’

Bloomberg’in aktardığına göre, Donato Guarino’un aralarında bulunduğu Citigroup analistlerine göre, piyasalar Erdoğan’ın ortodoksluğa dönüşünü giderek daha fazla fiyatlamaya başladı.

Analistler geçtiğimiz hafta kaleme aldıkları raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli beklentileri konusunda şüphelerini sürdürdüklerini belirtirken Şimşek’in atanmasının piyasaya destek sağlayacağına dikkat çekti.

SOCGEN: PARA POLİTİKASI ELDEN GEÇİRİLECEK

Aralarında Marek Drimal’in de bulunduğu Fransız banka SocGen analistleri ise cuma günü yayınladıkları bir raporda, “Şimşek’in atanmasının Türkiye’de para politikasının elden geçirilmesine yol açmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Analistler, “Yeni para politikası, yurt içi kredi genişlemesini sınırlamayı ve seçim öncesi müdahaleyle tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Drimal ayrıca Şimşek’in atanmasının TL’de satış dalgasını önleyebileceğini belirterek iki ay içinde Merkez Bankası’nın 650 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini öngördü.

ŞİMŞEK DİĞER ETKİLERDEN KURTULACAK MI?

Bank of Singapore analisti Todd Schubert ise, “Mehmet Şimşek’in küresel yatırımcı kamuoyu nezdinde büyük bir güvenilirliği var. Elbette soru, Şimşek’in diğer etkilerden ne kadar kurtulacağı” dedi.

Londra merkezli Coex Partners makro ekonomisti Henrik Gullberg ise Şimşek’in ‘seçim sonrası piyasalara hitap etmek için yapılmış simgesel bir atamadan daha fazlası’ olduğunun piyasalara gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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