Maria ile Mustafa 2. bölüm fragmanı geldi! İşte ilk bölümde yaşananlar…

Maria ile Mustafa dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döndü. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanıştı. İşte Maria ile Mustafa dizisinin son bölümünde yaşananlar ve 2. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa bu akşam izleyiciye ‘Merhaba’ dedi. Maria ile Mustafa dizisinin ilk bölümünde; Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünüyor. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.

MARİA İLE MUSTAFA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Beni seviyormuş gibi yapsan, yalan bile olsa…”

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır.

Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizilerinden olan, “Maria ile Mustafa”da dizisinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in başrolleri paylaşıyor. Projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.