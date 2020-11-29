Dünyanın konuştuğu bilim insanı Türeci’nin fotoğraf albümü

İnsanlık, aylardır dünyayı felç eden coronavirüs belasıyla mücadele ediyor. Yüz binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, milyonlarca kişi hastalandı. Salgının yol açtığı ekonomik ve sosyal sıkıntılar dünyayı kilitlemiş durumda. Maske-mesafe ve hijyen üçgenine sıkışan insanlık, gözünü bilim dünyasına çevirdi. İşte tam bu noktada, insanlığı coronavirüs belasından kurtarabilecek aşının geliştirildiği müjdesi geldi. Aşıyı geliştiren kanser araştırmaları ile ünlü Alman BioNTech firması… Firmanın sahipleri ise Türkiye'den göçen iki bilim insanı… Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, kilometrelerce öteden Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatırken, haliyle dünyanın da en çok merak ettiği çift haline de geldiler.

KUZENİ KONUŞTU

Özlem Türeci'nin annesi Şule Hanım'ın Kuşadası'nda yaşayan kuzeni Ümit Şakrak, aile albümünü SÖZCÜ HaftaSonu'na açtı. Şakrak, aile hikayesini şöyle anlattı:

ANNESİ BİYOLOG

“Dayı kızım Şule Yurdakul, İstanbul Üniversitesi'nden biyolog olarak mezun oldu, sonrasında asistanlık yaptı. Hocasının misafiri, Almanya'da yaşayan beyin cerrahı Yurdanur Türeci ile tanıştı. Şule, 1966'da Yurdanur ile Almanya'da evlendi, bir yıl sonra Özlem doğdu. Birkaç yıl sonra da kız kardeşi Türem doğdu. Araya vefatlar girince kopukluk yaşadık.”

Özlem Türeci'nin doktorluk mesleğini seçmesinde, doktor babasının etkisi olduğu biliniyor. Baba Yurdanur Türeci'nin Trabzonlu olduğunu söyleyen Şakrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurdanur, aynı zamanda akupunktur uzmanıydı. 1970'te Trabzon'da bir klinik açma girişiminde bulundu. Ama başarılı olamadı tekrar Almanya'ya döndü” dedi.

MESLEK SEÇİMİNDE BABASINI ÖRNEK ALDI

İstanbul'dan Almanya'ya göç eden doktor bir babanın kızı olan Özlem Türeci, lisans eğitimini Saarland Üniversitesi'nde tamamladı, ardından Mainz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

Türeci, özellikle kanser araştırmaları konusunda deneyimli bir bilim insanı. 1995'te Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği'nden kanserle ilgili çalışmaları ile ödül kazanan Türeci, 2005'te de Alman İmmünoloji Derneği'nden ödül aldı. Eşi Uğur Şahin ile üniversitede tanıştı, kansere tedavi bulmak için güçlerini birleştirdiler.

Modifiye edilmiş genetik kodlar sayesinde bağışıklık sistemine kanserle savaşmayı öğreten yeni tedavi yöntemleri üzerine yoğunlaştılar. mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında bir devrim yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu yöntemi coronavirüs aşısı için kullanıyor. Almanya'nın en zengin 93'üncü çifti, 14 yaşındaki kızları ile birlikte yaşıyor ve işe bisikletle gidip geliyor.