Gökçek’ten asfalt örneği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek sadece Gölbaşı'na İstanbul'un döktüğü asfaltın yarısını döktüklerini söyledi. Gökçek, "Biz üç senede İstanbul’un döktüğü asfaltın yarısı kadarını Gölbaşı’na döktük" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gölbaşı'nda katıldığı programda ilçeye yapılan yatırımları anlattı. Gökçek, vatandaşlara yaptığı konuşmada, Gölbaşı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 3 yılda eski parayla 597 trilyon 872 milyar yatırım yaptıklarını vurguladı.

Yapılan yatırımların istikrarla alakalı olduğunun altını çizen Gökçek, şunları kaydetti:

“Gölbaşı'na, 1 milyon 113 bin ton asfalt döktük. İstanbul ihalesi 2 milyon 200 bin ton diye yapıyor. Biz üç senede İstanbul'un döktüğü asfaltın yarısı kadarını Gölbaşı'na döktük” diye konuştu.

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11 KİLOMETRE YAĞMUR SUYU HATTI

Gökçek, “281 kilometre imar yolu açtık. Köylümüz tarım yapsın, arsasına rahatlıkla girsin diye 549 kilometre yol açtık. 33 kilometre bariyer koyduk, 116 bin metrekare kaldırım yaptık. 252 kilometre içme suyu hattı döşedik, 158 kilometre kanalizasyon yaptık. 11 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. 8 tane içme suyu deposu yaptık. 7 tane aracı ASKİ'den alıp sadece ilçeye hizmet edecek diye verdik. Gölbaşı’mız çiçek gibi olsun diye 1 milyon 5 bin adet çiçek diktik. 4 tane park yapıp, köylümüze 66 ton yem bitkisi tohum desteği dağıttık. Gölbaşı'nda 8 bin 96 aileye 121 bin koli gıda dağıttık. 3 bin 880 aileye, 3 bin 880 ton yakacak verdik.” ifadesini kullandı.

‘SEFASINI SÜRMEK SİZE NASİP OLUR’

Gökçek, Mogan Gölü için 400 kişilik bir düğün gemisi yapmayı düşündüğünü aktararak, “Gölbaşılılar düğünlerini o gölün içerisinde dolaşarak yapsınlar dedim. Onun da şu anda ihale aşamasındayız inşallah yıl sonuna kadar göle koyarız. 2018'de de tam olarak sefasını sürmek sizlere nasip olur” dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, “Gölbaşılılar adına başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başkabakanımıza, milletvekillerimize ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'e huzurlarınızda Gölbaşı’na vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

İHA