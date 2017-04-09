Güneşi gören denize koştu

MUĞLA'nın Ula İlçesi'ne yaz erken geldi. Güneşi gören büyük bölümü yerli turistler Akyaka Plajı'na akın ederken, gün boyu denize girip, güneşlenmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Gökova'nın cennet koyu Akyaka Muğla, Aydın ve Denizli il ve ilçelerinden gelen yerli turistlerle doldu. Yurdun büyük bölümünde yağışlı ve soğuk hava hüküm sürerken Akyaka'da yazdan kalma bir gün yaşadıklarını belirten emekli öğretmen 57 yaşındaki Selma Akgün, 'Bugün çocuklarım ve torunlarımla Gökova'ya tatile geldik. Burdur yöresi soğuk ve yağmurluydu ama burası adeta bir cennet. Güneş, deniz, hava güzel daha ne isteyelim' dedi.

DHA