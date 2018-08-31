Alman ırkçı parti AfD tarihi yükselişte

Alman kamuoyu araştırma kurumu "Politbarometer" tarafından 'hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz' sorusuna ankete katılanların verdiği oyların yüzde 17'sini aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) alarak rekor kırdı.

2017 genel seçimlerinden Almanya’nın doğu eyaletlerinde birinci parti ve ülke genelinde aldığı 12.6 oy oranı ile üçüncü parti olan AfD’nin çıkışı son anketteki oranı Almanya’daki ırkçı oyların yükselişini ve ülkenin ırkçılığa kaydığını gösterdi. Ankette ülkeyi idare eden büyük koalisyon hükümetinin ortaklarından Hristiyan Birlik Partileri CDU/CSU yüzde 31 oy oranı alırken, Sosyal Demokrat Parti SPD’nin oy oranı ise yüzde 18 olarak belirlendi.

CEM ÖZDEMİR HAFTANIN KAYBEDENİ OLDU

Ankete katılanların yüzde 76’lık bölümü ırkçılığı aşırı tehlikeli olarak görürken, Federal Meclis başkanı Wolfgang Schuble en sevilen politikacı olma unvanını korudu. Alman Yeşiller Parti eski eş başkanı Cem Özdemir ise haftanın kaybeden politikacısı olarak belirlendi. İHA