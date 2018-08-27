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Birleşmiş Milletler: Arakan’da Müslümanlara soykırım yapıldı

Türkiye'nin bütün çağrılarına rağmen dünyanın yaşanan şiddete göz yumduğu Myanmar'da, Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda Myanmar ordusunun soykırım amaçlı sistematik saldırı düzenlediği ifade edildi. 20 sayfalık raporda, askerin katliam yaptığı ve toplu tecavüz saldırılarını kasten düzenlediği vurgulandı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:58 27 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Birleşmiş Milletler: Arakan’da Müslümanlara soykırım yapıldı
Türkiye'nin bütün çağrılarına rağmen dünyanın yaşanan şiddete göz yumduğu Myanmar'da, Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda Myanmar ordusunun soykırım amaçlı sistematik saldırı düzenlediği ifade edildi. 20 sayfalık raporda, askerin katliam yaptığı ve toplu tecavüz saldırılarını kasten düzenlediği vurgulandı.

Bütün dünyanın görmezden geldiği insanlık dramı sonunda resmi makamlar tarafından da tanındı… Myanmar’da yaşayan Arakan müslümanlarına yönelik yıllardır devam eden saldırı hakkında hazırlanan kapsamlı rapor tamamlandı. Reuters haber ajansı, raporda Myanmar ordusunun “soykırım amacı” güderek toplu katliam ve tecavüz saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Myanmar'da uygulanan sistematik saldırıda yüzbinlerce insan ülkeden kaçmış ve binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Myanmar’da uygulanan sistematik saldırıda yüzbinlerce insan ülkeden kaçmış ve binlerce insan hayatını kaybetmişti.

Geçmişte Nobel Barış Ödülü alan Aung San Suu Kyi ve hükümetinin nefret söylemini yaygınlaştırdığı ve işlenen suçların belgelerinin kasten imha edildiği belirtildi. Myanmar’da yaklaşık bir yıl önce başlayan saldırılar dolayısıyla 700.000 Arakan müslümanı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Hali hazırda yüzbinlerce Arakanlı komşu ülke Bangladeş’e sığındı.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Raporda, şiddet uygulayan askerleri yöneten generallerin yargılanması istendi. Soykırım suçu işlendiğinin vurgulandığı raporda bu suça ortak olanlara bireysel olarak yaptırım uygulanması gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu. Konuyla ilgili olarak Myanmar yönetimi henüz bir açıklama yapmadı.

Son güncelleme: android-time 11:0327.08.2018
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