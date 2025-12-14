Öncelikle iyi futbol oynamak için iyi zemin lazım. Tonlarca para veriyorsunuz futbolculara, zemin rezalet. Bir türlü halledemediler.

Her konuşmalarında ‘Yok hakem, yok rüzgâr esti’ diye çeşitli bahane buluyorlar. İlk 45 dakikada maç çok rahat 5-6 farklı olabilirdi Galatasaray’ın lehine. Sarı-kırmızılılar resmen antrenman maçı yaptılar. Osimhen’in kaçırdığı 3 net pozisyon farkı engelledi.

Osimhen’in kaçırdığı 2. gol pozisyonunda Yunus bomboş, verse Yunus’a boş kaleye yuvarlayacak ama vermedi pozisyonu kaçırdı. Peki, o zaman… Daha önce Kayserispor maçında Yunus’a sana pas vermedi diye tonlarca fırça attın, Okan da oyundan almıştı Yunus’u. Yunus ağlıyordu. Tabi sana fırça atacak futbolcu yok G.Saray kadrosunda ancak sen atabilirsin.

İkinci yarı dakikalar ilerledikçe G.Saray yine oyundan düşmeye başladı. Ama bundan faydalanacak kapasite ve kalite Antalyaspor’da yoktu. Şunu net söylüyorum: Devre arası G.Saray’a ilaç gibi gelmeli, çok çalışmalı ve diri kalmalılar.

Hakemi zorlayacak bir maç olmadı.

Icardi oyuna girdi, güzel güzel yürüdü. “Ben istediğim zaman giderim” diyor ama bence kafa olarak G.Saray ile işini bitirmiş, sahadaki görüntüsü öyle.

Antalyaspor yönetimi bu maçın biletlerini 3 ile 10 bin arasında belirlemiş. Stadın dolu alması, seyircinin tezahürat yapması önemli değil, “Nasıl olsa takımımız kötü. Galatasaray bizi yener, bari para kazanalım” demişler.

Osimhen sarı kartı alacaktı, 84’te de aldı, ne de olsa ‘centilmen bir futbolcu!’

Sözün özü sarı-kırmızılılar için iyi bir antrenman maçı oldu.