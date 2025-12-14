20 Aralık Cumartesi sabahı saat 04.43’te, 28 derece Yay burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ay, Venüs gezegeniyle de hizalanıyor. Venüs’ün hemen Güneş’ten evvel doğan gezegen olması, barış, huzur, uzlaşma gibi temalar yönünde olumlu gelişmeleri çağrıştırıyor. Ancak bu Yeni Ay derecesinin Venüs ve Mars orta noktasına iz düşmesi, bir tarafta savaşkan bir atmosferin devam etmesi, bir tarafta da barışa yönelik çabaların olması anlamına geliyor. Yani bir tarafta barış, bir tarafta savaş. Dolayısıyla pek dostane ve huzurlu bir atmosfer oluşturmuyor. Aşağıda haritasını görmektesiniz.

MANİPÜLASYONA DİKKAT!

Bu Yeni Ay derecesi Satürn ve Neptün’le dik açıda olduğundan, bazı yanılgıları, yanıltılmaları, borsada manipülasyonları da beraberinde getirebilir. Özellikle yönetici figürlerinin netleşmek, netleşmesi konusundaki sıkıntılar ya da aslında gerçekte olmayan, gerçekleşmesi çok zor olan birtakım şeyleri öne atmasıyla alakalı da olabilir. Yani, arkasından bir hayal kırıklığını da beraberinde getirebilir. Barış göstergesi Venüs’ün de Satürn ve Neptün’le dik açıları var. Bu da barışın, uzlaşmanın, anlaşmanın önünde bazı zorlukların oluşacağını, engellerin olacağını gösteriyor.

FİZİKSEL VE SÖZLÜ SALDIRILAR

Yeni Ay derecesi Acumen isimli sabit yıldızla hizalanıyor. Bu yıldız fiziksel, mental, sözlü, spiritüel saldırılara işaret eder. Bunlar yavaşça aşındıran, zayıflatan saldırılardır. Dolayısıyla bu Yeni Ay derecesinin eleştirileri ve saldırganlığı da tetikleyen bir yıldızla hizalanmasının stresleri de devrede olacak. Uluslararası alanda saldırılar, saldırgan tutumlar artabilir. Yeniay Putin’in Mars derecesine yakın düşüyor. Dolayısıyla daha agresif bir tavır takınabilir ve Ukrayna’ya daha aktif saldırılar düzenleyebilir.

SAVAŞI KÖRÜKLEYEBİLECEK SÖYLEMLER

Yeni Ay esnasında Merkür, Antares isimli yıldızla hizalanıyor. Bu yıldız da yine savaşçı bir atmosferin devrede olmaya devam edeceğini ve sert, fanatik kararlar alınması ya da saldırı yönünde kararlar alınması gibi riskleri beraberinde getiriyor. Operasyonlar, savaşkan kararlar devreye giriyor.

İLİŞKİLER YOLUYLA ŞİFA BULMA

Yeni Ay esnasında Venüs’ün Ras Alhaque isimli yıldızla hizalanması, ilişkilerdeki stresleri şifalandırma yönünde gayretleri gösterirken; Satürn ve Neptün ile dik açısı, ilişkilerde zaman zaman yanılgıları, engellenmeleri beraberinde getirebilir.

YENİ AYIN COĞRAFİ İZ DÜŞÜMLERİ

Özellikle Japonya’ya yakın geçen Yeni Ay Tepe Noktası çakışmasının Venüs ve Mars orta noktasına iz düşmesi, Japonya’nın daha agresif bir tavır takınabileceğini düşündürüyor. Bu hat Avustralya üzerine doğru da iniyor. Orta Asya’dan geçen bu hat, özellikle Hindistan civarı üzerinden, bilhassa Mars hattının da geçmesiyle o bölgede de yine agresyona işaret edebilir. Bu hatta baktığımız zaman Hindistan, Pakistan üzerine yakın iz düştüğünü görüyoruz. İran üzerinden de geçen bazı hatlar var. Irak’ın bulunduğu bölgeye kadar inen Yeni Hat, burada da sürpriz bazı düşmanca saldırılar ihtimalini gündeme getiriyor. Coğrafi haritada Plüton’un Ayak Ucuna iz düştüğü bölge özellikle Almanya’yı gösteriyor. Almanya’da iç güvenlik konusunun daha fazla önemseneceğini ve önümüzdeki döneme hazırlıkların daha da etkili bir şekilde devam edeceğini anlıyoruz.

GÜNEY AMERİKA’DA TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Güney Amerika üzerinden geçen hatlara baktığımız zaman, Plüton ve Uranüs hatlarının Venezuela, Kolombiya, Guyana gibi bölgelerden geçtiğini, yani Güney Amerika’yı hayli yoğun etkilediğini görüyoruz. Özellikle Uranüs’ün tepe noktasına denk düşmesi, burada ortalığı karıştırmaya yönelik bazı hareketlerin oluşturulabileceğini gösteriyor. Yani yönetimi alaşağı etmek üzere, özellikle de Maduro yönetimini alaşağı etmek üzere karıştırıcı bazı hareketler düzenlenebileceğini düşündürüyor.

EKONOMİ AÇISINDAN STRESLİ

Yeni Ay’ın Ankara’ya göre düzenlenmiş astroloji haritasında para hanesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla 20 Aralık’ı takip eden iki haftalık süreçte ekonomiyle ilgili konularda bazı önemli kararlar alınabileceğini ve girişimler yapılabileceğini gösteriyor. Yeni Ay derecesinin Venüs’le diziliminin, haritanın 5. evindeki Satürn ve Neptün’le dik açısı da borsanın sıkıntılı bir sürecini işaret ediyor olabilir. Özellikle 20’li tarihlerinde bu ayın, borsaya dikkat etmekte fayda var. Özellikle de 17 Aralık’tan başlayan 24 Aralık’a kadar giden süreçte, 24 Aralık haftasındaki (ve 22 Aralık haftasındaki) sert hareketler, yanıltıcı para hareketleri dikkat çekiyor. En dikkat çeken finansal konularla ilgili tarihler: 17 Aralık, 19 Aralık ve 21 Aralık yine hayli finansal konular açısından sıkıntılı gözüküyor.

TÜRKİYE’NİN HARİTASI TETİK ALIYOR!

Bu Yeni Ay derecesi, Türkiye astroloji haritasının askeri konuları ilgilendiren, savunmayla ilgili alanını etkiliyor. Dolayısıyla önemli askeri girişimler olasıdır. Suriye ile ilgili gelişmeler tetiklenebilir. Bölgeye operasyon için harekete geçilebilir. Ay derecemize karşıt açı yapan bu Yeni Ay, daha öncesinde transit Mars, özellikle halkın güvenliğiyle ilgili konuları da dikkate çekiyor. Bölgemizdeki saldırgan gelişmeler güvenlik açısından tedirgin edici hale dönüşebilir. Öte yandan, halkın sağlığı konuları da öne çıkıyor. Yani salgın hastalıklara karşı dikkatli olmak gereken bir zaman dilimi. Aynı zamanda ekonomiyle ilgili bazı düzenlemelerin, özellikle emeklilere yönelik düzenlemelerin yeterli olmaması yüzünden de halkı irrite eden bir tarafının da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Transit Mars’ın Ay derecemizi tetikleyeceği 13 ve 14 Aralık tarihlerinde güvenlik konularına dikkat etmemizde fayda var!

DEPREM TAHMİNİ GRAFİĞİ

Yermerkezli ve güneşmerkezli gezegen açılarına baktığımızda dikkatimizi çeken tarihler şunlar oluyor: 17 Aralık YM Güneş-Satürn karesi, GM Merkür-Jüpiter karesi; 20-21 Aralık YM Yeni Ay-Neptün karesi, Venüs-Satürn karesi, Jüpiter-Kiron karesi; 22 Aralık GM Merkür-Plüton karesi, Dünya-Neptün-Satürn karesi. 19 Aralık’ta 3I/ATLAS geçişinin etkilerini de göz önüne alırsak, sismik aktivitede önemli artış tahmini yürütebiliriz. Demrem tahmin grafiği 19-22 Aralık arasını riskli olarak gösteriyor.

ANARETİK GEZEGENLER KRİZ GETİRİR

Aksiyon gezegeni Mars 13 ve 14 Aralık tarihlerinde Yay burcunun son derecesinde, yani 29 derece Yay’da olacak. Hayaller ve idealler gezegeni Neptün de 29 derece Balık’ta direkt harekete döndü ve Scheat yıldızıyla hizalanıyor. Bu ikili arasındaki dik açının çok etkili olacağı 13 ve 14 Aralık tarihlerinde askeri, polisiye konularda bazı kritik gelişmelere şahit olabiliriz. Özellikle askeri tuzaklara da açık olabiliriz. Dikkate almakta fayda var. Denizlerde saldırı, gemilere saldırılar devam edebilir. Zira Neptün denizleri ifade eden Balık burcunda ve Mars da uluslararası alanları ifade eden Yay burcunda yer alıyor. Mars-Neptün karesi faili meçhul saldırılara veya cinayetlere de açık bir zaman diliminde olunacağını işaret ediyor.

OTORİTE FİGÜRLERİ İÇİN ZORLU ZAMANLAR

Güneş-Satürn ve Güneş-Neptün karesinin etkili olacağı önümüzdeki hafta genelinde otorite figürlerinin zorlanacağını düşünebiliriz. Alaşağı etme, komplo teorileri kurma ve uygulama ihtimalinin çok artacağı bir hafta olacak. Önemli, tanınmış kişilerin tuzağa çekilmesi, engellenmesi, kaybı veya hapsedilmesi ya da bir şekilde kısıtlanması gibi ihtimaller de bu stresli gezegen açıları altında mümkün olabilir. Bunlar ihtimaller tabii ki.

STRATEJİK OLMAK ÖNEMLİ

Aksiyon gezegeni Mars’ın 15 Aralık tarihinde Oğlak burcuna geçişinin ardından, Güneş de 21 Aralık’ta Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcu stratejik hareket etmeyi ifade eder. Güneş ve Mars da karar almak ve uygulamak üzere harekete geçmekle alakalıdır. Önümüzdeki günlerde spontane veya gelişigüzel aksiyonlar almak yerine, stratejik aksiyonlar alanlar avantaj sağlayacaktır.

İŞ DÜNYASINDA GELİŞMELER

Astrolojide iş dünyası Oğlak burcuyla karşılanır. Bu burçtan gezegen geçişleri, iş dünyasıyla ilgili önemli kararları ve gelişmeleri beraberinde getirir. Güneş ve Mars bir müddet için Oğlak burcunda birlikte ilerleyecekler. Bu da bize önümüzdeki günlerde iş camiasında ve iş adamlarıyla ilgili konularda agresyonun veya saldırgan ya da eleştiren bir atmosferin oluşabileceğini düşündürmektedir.

19-21 ARALIK ARASINA DİKKAT!

Para konularını temsil eden Venüs’ün Satürn ile stresli açısı 19 Aralık Cuma gününden kendini göstermeye başlıyor ve 21 Aralık Pazar günü kesinleşiyor. Jüpiter ve Kiron arasındaki dik açı da bu sıralarda etkili olacağından, para piyasalarında türbülans, borsada sıkıntı olasıdır. Temkinli olmakta fayda var. Bu bağlamda özellikle Ay’ın da kapanma fazında olduğu 19 Aralık Cuma günü çok dikkat çekiyor. Piyasada işlem yapanların dikkatli olması gereken bir gün olduğunu söyleyebiliriz.

İLİŞKİLER KİŞİSEL BAKIM

Venüs’ün zorlu açılarının etkili olduğu 19-21 Aralık tarihleri arasında özel ilişkilerde ve kişisel bakımla ilgili konular açısından da stresli bir zaman diliminde olacağız. Farkında olalım! Fanteziye kaçmadan, doğal yöntemler kullanmakta fayda var.

3I/ATLAS’IN DÜNYAYA YAKIN GEÇİŞİ

Uzun süredir konuşulan zamanlara vardık. 19 Aralık’ta 3I/ATLAS’ın Dünya’ya yakın geçişini (yaklaşık 270 milyon kilometre) deneyimleyeceğiz. Bir taraftan heyecanlı, bir taraftan da bir endişe vesilesi oldu son zamanlarda. Haliyle, en yakın geçişin astroloji haritasını değerlendirmek farz oldu. Yeniaydan bir gün önceye denk geldiği için Ay karanlık olacak. Venüs de Güneş’e yakın boylamda olduğu için göremeyeceğiz. Yani gökyüzü pek de ışıklı olmayacak. Mars, Venüs ve Merkür’ün dizilimde olacağı günlerde olacağız. Tüm bunların Satürn-Neptün ile dik açıda olacağı birkaç günlük sürece denk gelecek. Bu durumlar zaten çekim etkisi yaratır ve sismik aktivite artışına sebep olabilir.

YOD: “TANRI’NIN PARMAĞI”

Yeniay esnasında Jüpiter-Uranüs gezegenlerinin konusu gereği YOD açı kalıbı oluşıyor. Mecazi anlamda “Tanrı’nın parmağı” olarak tanımlanan bu geometrik konum astrolojik açıdan kadersel ve stres yaratan gelişmelere işaret eder. Yay burcu uzak yerlerle, yabancılarla ilişkilendirilir ve tam da Yay yeniayına denk gelen bu yeniay öncesinde ve sonrasında “uzaylılar” ve “uzaylı istilası” konularını çok konuşacağımız bu haritada bile beli desek yeridir. Her ne kadar böyle bir şey olacağı kanaatinde olmasak da... Her koşulda, bu geçiş tehlike yaratır mı derseniz, çok uzak olması sebebiyle bunu sanmadığımı söyleyebilirim. Ama eğer bir şekilde güneş aktivitesini tetiklerse, jeomanyetik alan etki alabilir ve bu da bazı doğal afetlerin tetiklenmesi anlamına gelir.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

15 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerine kadar hayli gergin gözüküyor. Önemli iş ve girişimlerimizi öğleden sonrasına bırakmamızda fayda var. Aksiyon gezegeni Mars’ın Oğlak burcuna geçişi hareketlerimizi daha kontrollü bir şekilde yapma imkanı sağlayacak. Stratejik hareket etmenin önemine vakıf olmaya başlayacağımız bir zaman dilimine giriyoruz.

​16 Aralık Salı günü genelinde ilişkilerimizde dengeyi sağlayabiliriz. Günün ikinci yarısını önemli iş ve girişimler için kullanabiliriz. Yarın otorite figürleriyle ilişkilerde dikkatli olmak gereken, engellenmelere açık bir günde olacağız, farkında olalım.

​17 Aralık Çarşamba günü otorite figürleriyle ilişkilere, sağlığa dikkat. Öğleden sonraki saatlerde beklenmedik durum ve yön gelişmelere açık olabiliriz. Akşam saatlerinde biraz daha ılımlı ve rahat ilerleyebiliriz.

​18 Aralık Perşembe günü öğle saatleri civarı önemli konuşmaları, toplantıları yapabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçebiliriz. Bilgi paylaşımı, özel ilişkilerde yaralayıcı faktörleri aşmak için hayli uygun bir zaman dilimindeyiz.

​19 Aralık Cuma günü para hareketlerine mutlaka dikkat ve ilişkiler açısından da akşam saatleri sonrası biraz sıkıntılı olabilir. Bugün Ay kapanmakta, bir şeyler sonlanmakta. Tabii aynı zamanda bugün 3I/ Atlas’ın dünyaya en yakın geçişini deneyimlemenin de heyecanı içerisinde olacağız.

​20 Aralık Cumartesi günü 04.43’te bir Yeni Ay meydana geliyor. Yeni adımlar atabileceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Günün ilerleyen saatleri mücadeleli geçecek gibi gözüküyor. Sakarlıklara, kazalara dikkat. Akşam saatlerinde uzlaşı yakalamakta zorlanabiliriz.

​21 Aralık Pazar günü genelinde önem verdiğimiz kişilerden yana hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Özellikle otorite figürlerinden yana sıkıntılı ve ilişkiler açısından haftanın en kritik gününde olduğumuzu söyleyebiliriz. Kişisel bakım, alışverişler açısından da uygun bir günde değiliz. Gece, akşam saat 18.02’de Güneş Oğlak burcuna gidiyor, giriyor ve kışa merhaba diyoruz.