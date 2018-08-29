2018 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte KPSS puan hesaplama tablosu…

KPSS lisans ve ÖABT sonuçları aynı anda açıklandı. Kamu personeli olabilmek için son bir adım kaldı. Atamalarda uygun bir yere yerleşebilmek. KPSS puanlarınızı haberimizde bulunan KPSS puan hesaplama tablosundan yeniden hesaplayabilirsiniz.
KPSS PUAN HESAPLAMA TABLOSU
ÖSYM’nin resmi internet sitesinden açıklama yayınlandı: “2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.”