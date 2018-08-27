Boş kontenjanlar e-Okul sisteminde! LGS 3. nakil başvuruları bugün başlıyor

LGS'ye giren öğrenciler lise tercihlerini yaptı, istediği okula yerleşemeyen adaylar ise nakil yoluna başvuruyor. Yerleşemeyen adaylar bugün başlayacak olan LGS 3. nakil başvuruları ile yeniden tercihlerini şekillendirecekler. İşte e-Okul giriş sitemi ve boş kontenjanlar...

Lise nakilleri için üçüncü turun başlamasıyla boş kontenjanlar da açıklandı. MEB’in e-Okul sayfasında LGS 3. nakil başvuruları ‘boş kontenjanları’ yayınlandı. İşte 3. nakil başvuruları hakkında tüm detaylar ve e-Okul giriş ekranı… Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos’ta, dördüncüsü 3-6 Eylül’de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül’de ilan edilecek. Başvuru, boş kontenjan ve nakil sonuçlarıyla ilgili detayları e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden e-Okul'a giriş yapabilirsiniz. E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ ÜÇÜNCÜ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN SONA ERİYOR? Üçüncü başvurular 27 Ağustos 2018 tarihinde başlarken, 31 Ağustos 2018 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona eriyor. LGS 3. nakil sonuçları, 3 Eylül 2018 tarihinde MEB'in sonuç sayfasında açıklanması bekleniliyor. İLGİLİ HABER 2018 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB, 2018-2019 eğitim yılı açılış tarihi açıkladı!