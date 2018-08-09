YÖK başarı bursu nasıl alınır? YÖK başarı bursu kapsamı değişti! YÖK bursu kaç lira?

YÖK başarı bursu ile ilgili bölümler Yüksek öğretim Kurulu tarafından açıklandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında burs ücreti 700 TL olarak açıklandı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği YÖK başarı bursundan kimler yararlanabilecek? YÖK'ün burs verilecek öğrencilere dair açıklaması haberimizde. İşte ayrıntılar...

YÖK 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 47 lisans programında okuyan üniversite öğrencilerine ne kadar burs vereceğini açıkladı. YÖK başarı bursunu 700 TL olarak belirledi. Burs almanın şartları ve burs verilecek bölümler haberimizde…

YÖK BURS HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

YÖK konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; “Ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zemininin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için “Yeni YÖK” olarak başlattığımız “YÖK Başarı Bursu” 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasının ancak “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı inancındayız.”

YÖK BAŞARI BURSU KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

– Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,

– Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,

– Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

– Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

– Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

– Veteriner Fakültelerine,

– Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

Ayrıca 2018- 2019 eğitim öğretim yılında belirlenen şartları taşıyanlara 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği verileceği duyuruldu.