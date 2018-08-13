Açığa satış yapılabilen paylara da ‘yukarı adım kuralı’ geldi

Yukarı adım kuralı yarından itibaren BIST-100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanacak.

Yukarı adım kuralının 14 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST-100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre; yarından itibaren BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Yukarı adım kuralı mevcut durumda, pay piyasasında BIST-100 endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanıyor.

REUTERS