Diş protezi hakkı sorgulama 2018: Diş protezi yenileme süresi ne kadardır?

Sağlık bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde sosyal güvencesi olan işçi, emeklilerin ücretsiz olarak yaptırabildikleri diş protezi hakkı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Merak ettiğiniz her şey haberimizde...

Sigortalı olanların diş protezi yaptırma hakkı bulunmaktadır. Her sene fiyatları değişmekle birlikte belirli bir yüzde katkı payı karşılığında diş protezi yaptırabiliyorsunuz. Peki diş protezi yaptırma hakkınızın olup olmadığını nasıl öğreneceksiniz? İşte diş protezi hakkı sorgulama ile ilgili bilmeniz gerekenler…

DİŞ PROTEZİ NEDİR?

Diş protezleri, diş tedavisinde en son tercih edilen diş eksikliklerinin tedavisi için hazırlanan yapay dişlerdir. Diş protezlerinin yapım amacı diş eksikliği nedeniyle kaybolan fonksiyonun yeniden kazanılması, bozulan konuşmanın düzeltilmesi ve estetik görünümün sağlanmasıdır. Protezler sabit (kaplama ve köprüler) ya da hareketli (takılıp çıkarılabilen damaklar) dizaynda hazırlanabilirler.

Diş sağlığında meydana gelen sorunların başında, diş çürümesi, dişin kırılması ya da düşmesi ve de dolgunun yetersiz kalması gibi durumlar gelmektedir. Bu tür durumlarda, öncelikle tedaviyle sorun düzeltilmeye çalışılır. Eğer dişlerde meydana gelen hasar tedaviyle düzeltilemeyecek kadar büyükse, bu süreçte diş protezinden faydalanılmaktadır. Diş protezlerinin iki farklı türü bulunmaktadır.

Diş protezlerinin bir türü, sabit protezlerdir. Bu protez türü, ağız içerisine yapıştırılır ve kişi kendi isteğiyle bu protezi çıkaramaz. Sabit protezler, dişe sabit bir şekilde kullanılmaktadır. Bu protezlerin en önemli özelliklerinden birisi, protezin kişinin kendi dişi kullanılarak üretilmesidir. Bu yapay diş türü, diş kaybı az olan kişilere uygulanmaktadır. Hasta kişiye, kendi dişinden yapılmış yapay bir diş takılır.

DİŞ PROTEZLERİ YENİLEME SÜRESİ NEDİR?

Hareketli ve sabit protezlerin yenilenme süresi 4 (dört) yıldır. Bu süreden önce yenilenen protez bedelleri SGK tarafından karşılanmaz. Protez tedavilerinde ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup, hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir.

DİŞ PROTEZİ HAKKI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Diş protezi hakkınızın var olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar E-devlet bünyesi üzerinden sorgulamalarını yapabilirler.

(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-dis-protezi-hakki-sorgulama) linkini tıkladıktan sonra e-Devlet şifrenizle giriş yapınız. Giriş yapıldıktan sonra diş protezi hakkınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz…

Diş protez hakkınızın olup olmadığını e-Devlet Sistemi dışında cep SMS aracılığıyla da öğrenebilmeniz mümkün.

Telefonunuzun mesaj bölümüne DIS yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik Numarasını yazın ve boşluk bırakıp Aile Sıra No’su yazılarak 5502’ye gönderin.

Gelen cep SMS cevabıyla alt ve ya üst çeneniz için ve ya komple diş protez hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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