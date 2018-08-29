Kağıt ithalatı TL ile yapılsın

Dövizdeki oynaklık medyayı darboğaza sürüklüyor. Dolara endeksli kağıt fiyatları medya üzerinde baskı yaratıyor. Kağıt ithalatının TL ile yapılması durumunda maliyetlerdeki oynaklığın önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Çin, kağıtta üretici konumdan ithalatçı konuma geçmesi kağıt piyasasında dengeleri alt üst etti. Yılbaşında ortalama 400-450 dolar olan gazete kağıdının tonu 800 dolara kadar yükseldi. Çin darbesine Türkiye'de yaşanan kur şoku da eklenince medya kağıt krizine sürüklendi. Yayıncılar, kağıt ithalatında kur baskısından kurtulmak için TL ile ticaretin önünün açılabileceğini dile getiriyor.

KUR ŞOKU ETKİLİ

Türk Lirası karşısında doların yüzde 64, Euro'nun ise yüzde 60 değer kazanması döviz borçlusu birçok sektörü etkilediği gibi medyayı da olumsuz etkiliyor. Yerli gazete ve kitap kağıdı üreten İzmit ve Balıkesir SEKA fabrikalarının özelleştirildikten sonra kapatılmasıyla Türk medyası yıllık kağıt ihracatının tamamını yurtdışından karşılamaya başladı. Son dönemlerde iktidar cari açığı azaltmak için yerel para birimleri ile ticareti teşvik ediyor ancak yazılı basının yaşadığı büyük krize rağmen henüz kağıt ithalatında yerel para birimleri ile ticaret gündeme getirilmedi. Kağıt ticaretinde de Türk Lirası ile ödeme yaparak kurdaki oynaklık kurutulup maliyet sabitleme avantajı elde edilebileceği belirtiliyor.

Uluslararası ticarette gün geçtikçe daha fazla ülke uluslararası para sistemine hakim konumdaki dolar ve onu takip eden Euro yerine yerel para birimlerini kullanmayı tercih ediyor. Türkiye de ilk 6 ayda 6.7 milyar dolarlık ithalatı TL ile gerçekleştirdi. İktidarın da teşviki ile geçen yıl ise ithalatın 17.7 milyar dolarlık kısmı TL ile gerçekleşmişti.

Öte yandan Türkiye, yılın ilk 6 ayında ithal ettiği 96 milyon 902 bin kilogram kağıt için 55 milyon dolarlık ödeme yaparken, bunun 21.8 milyon dolarlık bölümünü Rusya'dan gerçekleştirdi. 6 ayda Rusya'dan ithal edilen gazete kağıdı 38 milyon kilogramı aştı. Rusya'dan ithal edilen kağıt için bile ödemelerin yerel para birimleri ile yapılmasının önemini gösteriyor. Bu yıl Türkiye'nin gazete kağıdı için 140-145 milyon dolarlık ithalat yapması bekleniyor.

RUBLE DE DALGALANIYOR

42 yıldır kağıt sektöründe ticaret yapan Kraft Dış Ticaret şirketinin sahibi Demir Kısakürek, ağırlıklı olarak Rusya, Kanada ve İspanya'dan ithalat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2017 Ekim ayından bu yana anormal şartlar yaşadıklarını söyledi. Rusya ile kağıt ticaretinin ruble ve TL para birimleri ile gerçekleşmesinin Türkiye'ye dezavantaj yaratabileceğini belirten Kısakürek, şöyle devam etti: “Rus fabrikaları bu durumda kendi kurlarına göre ürünün dolar fiyatını Rus Rublesi'ne çevirir. Örneğin bir ton gazete kağıdının fiyatı 800 dolarken, bugünkü dolar/ ruble kuru ile 53 bin 600 ruble olarak hesaplanacak. Ancak ruble de stabil olmadığı için yüzde 10 fiyat farkı uygulayacaklar.”