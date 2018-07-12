Kapalıçarşı’da turistler de TL’ye döndü

Kapalıçarşı'da kur fiyatının oynak olmasından dolayı döviz bürolarının bazıları işlem yapmayı bıraktı. Bölgede yıllardır tüccarlık yapan vatandaşlar artık turistlerin de ellerindeki doların değerinin farkına vardıklarını ve Türk Lirası ile ödeme yapmaya başladığını söylüyor.

Kapalıçarşı’da yıllardır esnaf olan İsmail Korkmaz doların bu denli oynaklı göstermesine çok şaşırdığını söylüyor. Ayrıca turistlerin eskiden dolarla alışveriş yaptığını ancak şimdi TL’ye döndüklerini söylüyor.

Korkmaz, “3 gün önce 100 dolar bozdurdum ihtiyacım vardı. Masraflar çok dolar endeksli olduğundan masraflar devamlı yükseliyor. Ben 4,70’ten bozdurdum şimdi zarar ettim. 100 dolar önemli değil ama dolarla daha çok borcum var. Asıl önemli olan onlar. Ayrıca turistler de alıştı. Doları bozdurup geliyorlar eskisi gibi dolar vermiyorlar. Biz de doların ne olduğuna şaşırdık. Çarşının hali zaten duman. Bu dolar 5 TL’yi geçer. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bakanın değişmesinden oldu.” ifadelerini kullandı.

4 65 TL’LİK TABELA

Kapalıçarşı’nın girişinde yer alan bir döviz satıcısı ise uyanıklık yaparak doları 4.65’ten aldığını tabelaya yazdı. Kur oynaklığı sebebiyle de döviz satışı yapmayı bıraktı. Yani uygun fiyattan döviz alan satıcı aldığı dövizleri kur oynaklığı sebebiyle satmadı.

Dolar/TL yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrısının, ticaret savaşı kaynaklı küresel satış baskısıyla bir araya gelmesiyle yeni rekor olan 4.9776'yı test etti. Biz de sozcu.com.tr olarak İstanbul’da doların ve altının kalbinin attığı yere Kapalıçarşı’ya gittik. Kimi esnaf dolar ve euro satışına devam ederken kimisi ise tabelalarını kapattı. Ancak içlerinden birtanesi daha uyanık davranarak dışarıda yer alan tabelasına 4,65(dolar alışı) yazdı ve tabelanın dolar satışı kısmını kapattı. Döviz bürosunda bulunan yetkiliye neden dolar satmadığını sorduğumuzda ise oynak kuru neden olarak gösterdi.

İşte o uyanık esnafın o tabelası;

HERKESİN DOLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCESİ FARKLI

İsmini vermek istemeyen bir döviz bürosu işletmecisi ise vatandaş alım yaptığını ancak zorunluluktan aldığını söylüyor. Yetkili konuşmasında, “Alım yapılıyor ama çok değil sadece dolar ile borçlu olanlar almak zorunda kalıyor. Ama yatırım amaçlı şu anda düşünen almıyor. Dolarla borcu olanlar genelde gelip alıyor. Uzun vadede doların daha da çıkacağını düşünenler de gelip alıyor. Herkesin dolarla ilgili farklı farklı düşünceleri var. Dolar, bizim düşüncemiz 4,40’a kadar iner.'” dedi.