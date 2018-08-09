Döviz kurlarındaki hareketlilik, dar gelirlinin uğrak yerlerinden Mahmutpaşa’yı da vurdu. Dükkan kirasını ödemekte zorlanan esnaf, umudunu bayrama sakladı.

Aydın DEMİR

Dar gelirli halkın en gözde alışveriş noktalarından olan Mahmutpaşa zor günler geçiyor. Vatandaşların alışverişi kesmesi, esnafın kiraları ödeyemez duruma düşmesine neden oldu. Çarşıyı ziyaret eden turistler ise alışverişten çok vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken, ucuz ve ekonomik alışveriş denince ilk akla gelen Mahmutpaşa'da bile alışveriş durma noktasına geldi. Özellikle dar gelirli vatandaşın uğrak yeri olan Mahmutpaşa Caddesi tarihinin en durgun dönemini yaşarken, esnaf dükkan kiralarını çıkarmakta zorlanıyor.

TURİST ALIŞVERİŞ YAPMIYOR

İşleri durma noktasına gelen esnaf tavla oynayarak zaman geçirmeye çalışırken, çarşının müdavimlerinden İranlı ve Arap turistler Mahmutpaşa'da istenen hareketliliği sağlayamadı. İşlerin durgunluğundan dert yanan Mahmutpaşa esnafı Kurban Bayramı öncesi yerli müşterilerin çarşıya uğramasını dört gözle beklemeye başladı.

“Bayram öncesi yerli halk gelirse bu ay kirayı çıkarabilirim” diyen çarşı esnafı Zeki Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Döviz kurlarındaki yükselmenin de etkisinden yerli müşteriler çarşıya uğramaz oldu. İranlı ve Arap turistler geliyor ama bizim istediğimiz düzeyde alışveriş yapmıyorlar, sadece vakit geçirmeye geliyorlar. Bir gömleği satabilmek için bile en az yarım saat pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Bayram öncesi İstanbullular alışverişe gelirse bu ayki kiramı belki çıkarabilirim. Birçok arkadaşımız dükkanını devretmeyi düşünüyor. Mahmutpaşa'da yaprak kımıldamıyor diyebilirim.”

“ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYORUZ”

Alışveriş merkezleriyle karşılaştırıldığında Mahmutpaşa'da fiyatların oldukça cazip olduğunu söyleyen Hasan Kaya da, son bir aydır durgun bir sezon geçirdiklerine dikkat çekti.

Kaya, “Bir çorap, gömlek satmakla kiralar çıkmıyor ki. Eskiden yemek yemeye bile zaman bulamazdık. Eski günleri aramaya başladık. Kurban Bayramı öncesi İstanbulluların alışverişe gelmemesi halinde durumumuz vahim diyebilirim. Ürünlere zam yapmadık. Maliyetler artmasına rağmen zam yapmayıp sürümden kazanmaya çalışarak, ayakta durmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz

İstanbul’un en önemli tarihi mekanlarından Mahmutpaşa son günlerde zor bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu esnafına mal yetiştiremeyen toptancılar, siparişlerin azalmasıyla sıkıntı yaşamaya başladı. Üç ay vadeli çek kullandıklarını belirten esnaf, vadelerin uzadığını dövizdeki yükselişten olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Çarşı esnafından Ahmet Demirli, “Çekleri tahsil edinceye kadar geçen sürede para pul oluyor. Sattığımız ürünü yerine koyamaz hale geldik” dedi.