Merkez’den Katar ile imzalanan anlaşma hakkında açıklama

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile imzalanan Swap Anlaşması ile ilgili, "Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos 2018 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşmasının imzalandığı belirtilerek, “Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır” ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgilerde anlaşmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandığı belirtilmişti. Katar Merkez Bankası’nın genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katılmıştı.

İHA-AA