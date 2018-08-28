İnşaat maliyet endeksi yüzde 26,06 arttı

İnşaat maliyet endeksi, haziranda mayıs ayına göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,06 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 3,26, işçilik endeksinde yüzde 0,11 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 30,84, işçilik endeksi yüzde 16,09 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,87 artış yaşandı. Haziranda mayıs ayına göre, malzeme endeksi yüzde 3,41, işçilik endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 29,23, işçilik endeksi yüzde 16,01 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,01, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 30,07 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,76, işçilik endeksi yüzde 0,06 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 36,06, işçilik endeksi yüzde 16,36 arttı.