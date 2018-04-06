CHP’li Yedekci: 85 bin aile ülkeyi terk etti!

Gündemi belirleyen Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından, Meclis'teki yaptığı konuşmalarla dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, ülkedeki yaşam zorluğuna ve beyin göçüyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu. Yedekçi, 85 bin ailenin ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta yine gündemi belirliyor.

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Dündar’ın konukları arasında olan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, ülkedeki yaşam zorluğuna ve beyin göçüne dikkat çekti. Yedekçi, “Bizim aldığımız son verilere göre 85 bin aile Avrupa’ya göç etmiş ve artık orada yaşıyor. İmkan bulan herkes de çocuklarını alıp gitmeyi planlıyor. Neden? Ülkede huzur bırakmadılar da ondan” ifadelerini kullandı.