Kim bu MHP’li kaynaklar?

MHP'deki Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan iddialarının ardından gözler MHP kulislerine çevirildi. Basın kuruluşlarının “Son dakika...” anonsuyla geçtiği haberlerdeki “MHP'li kaynak” merak konusu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, AKP ile sürdürdüğü Cumhur İttifakı’nı ‘dondurmasının’ ardından, Ankara koridorlarındaki hareketlilik de arttı. MHP’nin “Her yerde kendi adayımızı çıkaracağız” kararının ardından 2019’un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesi ‘aday arayışı’ da hızlandı.

Ankara için Melih Gökçek İstanbul için ise Berdettin Dalan isimleri ortaya atıldı. Melih Gökçek için Bahçeli’nin “Bizden teklif gitmedi ancak başvurursa şeref verir” demesi ve Bedrettin Dalan’ın ise “Bana kimse teklifle gelmedi. Gelse de kabul etmem” yanıtı gözleri bu haberlerin kaynağına çevirdi.

KİM BU MHP’Lİ KAYNAK?

Söz konusu haberlerde gazete ve televizyonların MHP muhabirlerinin kaynak olarak “MHP’nin üst düzey isimlerini” göstermesi de kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Kurumsal olarak incelendiğinde ise MHP’nin Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunda Konya milletvekili Mustafa Kalaycı oturuyor. Söz konusu iddialar için bir diğer olası ‘muhatap’ ise MHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz. Ancak ortaya atılan iddiaların kaynağının bu isimler olup olmadığı ise henüz muamma.

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