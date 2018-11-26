Muharrem İnce: Ben söyleyeceğimi söyledim, bekliyorum

Hangi koşullarda aday olacağını Kılıçdaroğlu’na 40 dakikalık toplantıda anlattığını belirten Muharrem İnce, “Ön seçim yapılmasını bekliyorum” dedi. AKP-MHP ittifakını da SÖZCÜ'ye değerlendiren İnce, "Erdoğan ve Bahçeli aynı kişi oldu" diyerek, "Bu duruma pek çok ülkücü karşı. Hesaplarımızı buna göre yapmalıyız." şeklinde konuştu.

24 Mart Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce'nin adı İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçenler arasında. Aday gösterilmesi için “ön seçim” koşulunu öne süren İnce, SÖZCÜ'ye “Ön seçim yapılması için bekliyorum. Genel Başkan, aday belirlemesinin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, bütün iller sandık konulmasını ister. Doğru olan, yapılması gereken de budur” dedi. Kendisinin hangi koşullarda aday olabileceğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 40 dakika süren görüşmesinde açıkladığını, görüşmeden sonra da basını bilgilendirdiğini kaydeden İnce, aday belirlemede geç kalınmamasını, aralık ayı başlarında adayların belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“TEK PARTİ OLDULAR”

AKP ve MHP'nin yerel seçimlerde işbirliği yapma kararını da değerlendiren İnce, şöyle dedi: “AKP ile MHP bir parti olacak. Hesaplarımızı ona göre yapmamız lazım. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı kişi oldu. Açıkçası, MHP, AKP oldu. Pek çok ülkücü buna karşı.” Muharrem İnce'nin, aday olmak için ön seçim ya da eğilim yoklaması koşulunu ortaya koyarken, CHP Genel Merkezi, eğilim yoklamasını il yönetimlerine bırakmıştı. SÖZCÜ'nün sorusunu cevaplandıran İstanbul İl Teşkilatı yetkilisi, “Eğilim yoklaması yapmak kolay değil. İstanbul için eğilim yoklaması düşünmüyoruz. Aday adaylarıyla ilgili araştırmaları, genel merkeze aktarıyoruz. Onlar da ayrı çalışmalar yapıyor” dedi. Genel merkeze şu ana kadar illerden ön seçim ve eğilim yoklamasıyla ilgili 20 civarında talep geldiği öğrenildi. Bu talepler, genel merkez tarafından değerlendirilecek ve seçim yapılıp yapılmayacağına ya da o illerde hangi yöntemle aday belirleneceğine karar verilecek.