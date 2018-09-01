Üniversite var yurt yok!

Üniversitelerin kayıt dönemi başlarken Malatya Hekimhan ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu öğrencileri yurtsuz kaldı. Çünkü İlçedeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu kapatıldı. Geçen yıl 100 öğrenciyi ağırlayan yurdun kapatılmasına gerekçe kayıtlı öğrenci sayısının 2 olması gösterildi. Ancak olayın arkasında çok farklı bir neden olduğu ortaya çıktı. SÖZCÜ bu skandalın ayrıntılarına ulaştı.

Malatya Hekimhan'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu “Öğrenci olmadığı” gerekçesiyle kapatıldı. Geçen yıl yaklaşık 100 öğrenciyi ağırlayan yurdun Haziran ayında kayıtlı öğrenci sayısı aniden 2'ye düştü. Bunun ardından da geçen hafta yurdun kapatılmasına karar verildi.

KAPANAN YURTTA GEÇEN YIL 115 ÖĞRENCİ KALIYORDU

SÖZCÜ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya İl Müdürlüğü'ne “Hekimhan'da öğrenci yurdu var mı?” diye sordu. Telefonla görüştüğümüz görevli Hekimhan'daki yurdun kayıtlı 2 öğrenci olması nedeniyle kapatıldığını söyledi.

Hekimhan'daki Yüksek okulda geçen yıl yaklaşık 211 öğrenci öğrenim görüyordu. Bu öğrencilerden yaklaşık 100'ü ise Hekimhan'daki Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtta kalıyordu.

“YAZ DÖNEMİ PARA ÖDEMEYİN” DİYEREK KAYIT SİLDİRDİLER İDDİASI

İddialara göre bazı yurt personeli kayıtlı öğrencileri “Yaz döneminde boşuna para ödemeyin, kaydınızı sildirin” diyerek uyardı. Ardından da öğrenciler yaz dönemi para ödememek için kayıtlarını sildirmeye başladı. Haziran ayına kadar 100 öğrenciden sadece 2 kişi kaydını sildirmedi. Bu kayıt sildirme olayının arkasından ise bambaşka bir gerekçe çıktı.

Yine iddiaya göre yurt personelinin bir kısmı her gün Hekimhan'a 78 km uzaklıkta olan Malatya şehir merkezinden geliyordu ve öğrencilere “kayıtlarınızı sildirin” telkini de bu nedenle yapıldı.

HEKİMHAN'DA 284 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ NE YAPACAK?

Geçen yıl 211 öğrencisi olan Hekimhan Meslek Yüksek Okulu'nu bu yıl 73 öğrenci daha gelecek.tercih etti. 284 öğrenciyle eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan Yüksek okulun yurdunun olmaması ise yöneticileri düşündürüyor. İlçe halkı da bu durumdan rahatsız olduğunu anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI “YAZ DÖNEMİ ÜCRET ALMAYIN” TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan Haziran ayında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerden yaz dönemi ücret alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, külliyede gençlerin katıldığı sahur programında bu soruna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu’ya talimatı verdim. Onlar da bu düzenlemeyi yapmışlar. Bundan sonra yaz sezonunda sizlerden ücret alınmayacak.”