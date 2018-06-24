Selülitle başa çıkma yolları

Genel olarak kalça ve bacaklarda görülen selülit on kadından dokuzunun ortak derdidir. Temel nedeni ise dolaşım bozukluklarıdır. Yanlış beslenme, hareket azlığı, hormonal durum ya da kullanılan ilaçlar da bu soruna yol açan diğer unsurlardır.

İleri derecedeyse…

Selülit, bakterilerin neden olduğu bir deri enfeksiyonudur. Bu enfeksiyondan kurtulmanın en etkili yöntemlerinden biri diyet yapmaktır. Eğer belirgin derecede ilerlediyse doktora başvurmak gerekir.

Çinko minerali

Selülit savaşında çinko minerali çok önemli. Çünkü bu mineral cilt hücrelerini güçlendirir. Kırmızı et, ıstakoz, kuru fasulye, kepekli tahıllar, badem ve süt çinko minerali kaynağıdır.

Probiyotik besinler

Başlıca probiyotik besinler, yoğurt, kefir, keçi sütü, peynir, lahana ve salatalık turşusudur. Yararlı bakterilerin bağırsaklardaki oranlarını artırarak vücudun selülitle savaşını desteklerler.

Sıvı tüketimini artırın

Yeterli sıvı özellikle de su tüketimi selülitle mücadelede çok etkilidir. Su, vücudunuzun toksinlerden kurtulmasını sağlarken, metabolizma hızınızı artırır, cildin nemli ve canlı olmasını sağlar. Günlük sıvı alımınızı artırmak için sebze meyve ağırlıklı beslenmenin yanı sıra bol bol aromalı su ve kafeinsiz içecek tüketebilirsiniz. İdrarınızın açık renkli olması da sıvı alımınızın iyi olduğuna işarettir.

Toksin kaynaklarından uzaklaşın

Selülitten kurtulmak için sigara, alkol ve çeşitli koruyucu madde içeren paketli gıdaların tüketimini kontrol altına alın, mümkünse sıfırlayın. Bu tarz alışkanlıklar dolaşım sistemini olumsuz olarak etkileyerek selülit oluşumunu tetikler.

Faydalı yağlara öncelik verin

Doymuş hayvansal yağlar dolaşım sistemini yavaşlatıp damarları tıkar. O nedenle bu tür yağlar yerine omega 3, 6 ve 9 içerikli sıvı yağları tercih edin. Çünkü bu türdeki esansiyel yağ asitleri bağ dokusunun ham maddesi olan kolajen dokuyu destekleyerek cildi güçlendirir ve selülit görünümünü azaltır.

C ve E vitamininin önemi

C ve E vitamini de selülitle savaşta etkilidir. C vitaminini maydanoz, biber, kivi, turunçgiller, karpuz, domates gibi besinlerden alabilirsiniz. E vitamini almak için de sofranızda yapraklı yeşillikler, yağlı tohumlar, çiğ kuruyemişlere yer açın.

İyot kaynağı besinleri tüketin

Vücuttaki yağ oranını azaltmak, selülitten kurtulmak açısından büyük önem taşır. Klorofil içeren yeşil sebzelerin çoğunda bulunan ksantofilli bileşikler, vücudun daha kolay yağ yakmasını sağladığından sık sık tüketilmelidir.

Egzersiz olmazsa olmaz

Bazı egzersizler, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan lenf sistemini korur ve geliştirirler. Hareketli bir yaşamla tıkanmayan dokularda selülit oluşmaz. Egzersiz yakılan kalorilerle birlikte yağ dokusunun azalmasını da sağlarken, kas kitlenizin artmasını, dolayısıyla daha hızlı çalışan bir metabolizmaya ulaşmanızı sağlar.