“Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”

Bu sözler Büyük Atatürk'e ait… Kızları okumayan, kadınları gelişmeyen ülkeler yoksul, geri, çağdışı kalmaya mahkûmdur!

Ne yazık ki, AKP yandaşı kadınlar, kendilerini yücelten, halayık iken vatandaş seviyesine yükselten Atatürk'ten hiç hoşlanmıyor, “Ben Atatürk'ün yerine Ayetullah Humeyni'yi tercih ederim” diyenler bile çıkıyor. Geri kalmışlığımızın bir nedeni de budur.

Kadınlar milletin hakiki anası olurlarsa, o millet gelişir, büyür. Kadının olmadığı yerde hayat da yoktur!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 81 ilden gelen CHP'li kadınların katıldığı CHP Grup Toplantısı'nda “Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, fesli deli Kadirleri istemiyor” dedi.

Kadınlarla birlikte mücadele edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye adaleti kadınların getireceğini, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan 2019 devriminin sahiplerinin kadınlar olacağını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu doğru bir hamle yaparak kadınlara yöneldi. Haklıdır. Ülkemiz “Cumhuriyet kadınları” ile gelişecektir.