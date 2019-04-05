Pratis yurt dışına ihraç edildi

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, “SabancıDx olarak yazılım alanındaki deneyimimizi bir adım öteye taşıyarak küresel çapta dijital dönüşümün önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyoruz. 27 binin üzerinde tedarikçinin yer aldığı ve sadece 2018 yılında 67 binden fazla pazarlığın gerçekleştirildiği, şirketimiz mühendisleri tarafından geliştirilen online satın alma platformumuz Pratis’i Mısır’a taşıyarak yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. 2019 yılı yazılım ihracatına odaklanacağımız bir yıl olacak, kendi yazdığımız ürün sayısını bu yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. SabancıDx bünyesinde oyun kurucu yeni ürünler geliştirerek sektöre küresel çapta katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Platformun sağladığı avantajları da anlatan Aydın, binden fazla yabancı tedarikçinin yerli alıcı firmalara teklif vermek için Pratis’e üye olduğunu vurguladı: “Pratis üzerinden alıcı firmalar, sektörlerine göre ayrılmış binlerce referanslı tedarikçiyle buluşarak optimum maliyetle stratejik satın alma ve e-ihale süreçlerini gerçekleştiriyor. Tedarikçi firmalar ise yeni müşteri ve pazarlara ulaşma imkânına kavuşuyorlar. Ayrıca uygulamamızın mobil desteği sayesinde yerden ve zamandan bağımsız olarak ihale sürecini destekliyoruz, tedarikçi performans değerlendirme ve satın alma analizleri ile ise verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz.”

“BİR AYDA ADAPTASYON SAĞLANDI”

Pratis’i, tedarik sürecinde etkili ve güvenilir bir dijital platform olması nedeniyle tercih ettiklerini vurgulayan Sinai White Portland Cement Co. Genel Müdürü Alessandro Civera, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptığımız bu tercih, satın alma sürecinin etkinliğini ve şeffaflığını artırmanın yanı sıra özellikle satın alma yöntemlerimizin önemli bir bölümünü online açık artırmalara taşımayı hedeflediğimiz stratejimizle de uyumlu. Pratis’i tercih etmemizin nedenleri arasında, kullanıcı dostu arayüzü ile hızlı ve kusursuz destek hizmeti bulunuyor. Pratis’in özellikle operasyonel destek noktasında hızlı ve etkili geri bildirimler sunması sayesinde bir aydan daha kısa bir sürede adaptasyon sağladık. Pratis, güçlü teknolojisiyle şeffaf bir ortamda istediğimiz hızı, kolaylığı ve güvenilirliği bize sunuyor.”