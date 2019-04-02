Ekrem İmamoğlu: Belediyeden bir sürü ihbarlar alıyorum!..

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Bugün, 2 Nisan. Seçimden sonra Anıtkabir ziyareti planlamıştım. Genel Başkanımızı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşeceğim. Bugün Miraç Kandili. Herkesin kandili kutlu olsun.

Bu arada seçim gündemi devam ediyor ve hiç hoş olmayan ortamlar da yaşıyoruz. Sabırla takip ediyorum. Sabır kadar kararlılığım en üst seviyede bunun bilinmesini istiyorum. Çok şey birbirine karıştı. Devletin imkanları, bakanları neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda.

“BEN BU ZEHRİN PANZEHİRİ OLMAYA GELİYORUM”

Devletin kurumları derken AA’nın tekrar altını çizmek istiyorum. Şu an da tahminim o ki mahcubiyet içerisinde. “Keşke haberleri zamanında ve doğru verseydim.” mahcubiyeti değil ama “Ben neden istediğim adaya kazandıramadım?” mahcubiyeti. Çok acı bir durum. Genel müdür derhal istifa etmelidir. Gitsin, siyaset yapsın. Ama bir devletin kurumunun başındaysa bunun ahlakını taşısın, vicdanını taşısın. “Her yol mübahtır” anlayışı şu an da zehir gibi devletin bazı kurumlarında ve yetkililerin de zehir gibi geziyor. Ama ben bu sürecin bir panzehiri olmaya geliyorum.

Devletin bakanlarına gelince AK Parti Genel Merkezi’nde ya da il binasında toplantılarında “Adayımıza nasıl kazandırırız?” toplantıları olunca olmuyor. Olmuyor. Emek var burada.

16 milyon İstanbullu kazandı.

Bütün ıslak imzalı tutanaklar var. Tutanakların altında hesaplamalar var. Sonuç ne biliyoruz.

Bu kadar inançlı olmamızın arkasında bu var. Sonuç karşı tarafın lehine olsaydı bu kardeşiniz çıkar milletin huzurunda derdi ki “Hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Binali Yıldırım, tebrik ederim.” derdim. Demiyorum çünkü ben kazandım. Bekliyorum, çünkü ben kazandım.

“TEESSÜFLE İZLİYORUM”

Sayın Yıldırım’ı da teessüfle izliyorum. Yıllarca devlet adamlığı yaptınız. Asmayın dedik şu afişleri bakın sizin lehinize bir durum yok. Bırakın, ahlaklı bir şekilde tebrik edin biz de işimize bakalım. Ne için asıyorsunuz o afişleri?

“AA ARTIK HİÇBİR SEÇİMİ SUNAMAZ”

YSK, bir veri vermiş. AA saymıyorum zaten. AA bitmiştir. Hiçbir seçimi sunamaz. 31 bin 186 sandık var.

Veri toplaması için 1919 görevliyi sandıklara yollaması lazım. Veri toplaması için 1919 görevliyi okullara yollaması lazım ama hiçbir yerde yok. Nereden topladı bilgiyi? Bizden istemedi. CHP’nin hiçbir sandık görevlisini arayıp bir şey soran olmadı. Acaba AKP’lilerle mi iş birliği yaptı? Merak ediyorum.

“YILDIRIM’A VİCDANEN GÜVENİM KALMAMIŞTIR”

YSK şu an güvendiğim tek kurum. Benim şuan itibariyle Binali Yıldırım’a da vicdanen güvenim kalmamıştır. Hâlâ afiş asılıyor, hâlâ sandıklarla ilgili sosyal medya duyuruları yapıyorsa çok yazık ki çok günah. 16 milyon adına kararlıyım. Sandık tutanakları Yıldırım lehine bir sonuç verseydi ben çıkar derdim ki, “Sayın Binali Yıldırım hayırlı olsun.”

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A ÇAĞRI…

Sayın Bahçeli, bu süreci lütfen iyi takip etsin. Bu kadar yıllık devlet deneyimi olan, hizmetleri olan bir şahsiyet olarak bu sürece mutlaka kayıtsız kalmamalıdır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, lütfen birileri çocuk gibi davranıyor olabilir. Alt gruplar afiş asma çabasında. Sayın cumhurbaşkanının bu sürece kayıtsız kalmaması gerekir. Bu iki kişi şu anda önemli. Her ikisi de Cumhur İttifakı'nın üyesi.

“BİR SÜRÜ İHBAR ALIYORUM”

Büyükşehir Belediyesi'nden şu 2 günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım.

Kaygı duyduğum için söylüyorum. AA'yı yok sayıyorum, ismini de değiştirsin. Benim de paramı alıp cebine koymasın. Nasıl siyasi cümleler ettiğini biliyorum. Bir genel müdür. Gitsin siyaset yapsın ya, belki vekil olur belki muhtar olur.

Bu ülke büyük bir ülke, YSK'ye güveniyorum. Veride kaybettiğimi görsem çıkarım “Ey rakibim hayırlı uğurlu olsun” derim, bu kadar delikanlıyım ben. Bu milleti barıştıracağım ben, görecekler. Siyasi düşünceler aklın önüne geçmeyecek.