Bakan Soylu: Türkiye seçim güvenliğinde önde gelen ülkelerden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin’de seçim güvenliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Suriyelilerin oy kullanmasının seçimin sonucuna etki etmeyeceği iddiasında bulundu.



“TÜRKİYE SEÇİM GÜVENLİĞİNDE ÖNDE GELEN ÜLKE”

Bakan Soylu seçim güvenliği hakkında ise, “Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır. Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir” açıklamasını yaptı.

RADYO PROGRAMINA KATILDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AKP İl Başkanı Faruk Kılıç ve ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu, Mardinlilere Kızıltepe Kaymakamlığının ilçeye kazandırdığı Başak Radyo'dan seslendi. 16 yaşındaki Albino hastası Kübra Adın’ın sunduğu programda soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yarım saat süren programda ‘Bir başkadır benim memleketim’ şarkısını Kübra ile birlikte söyledi.

SOYLU, DOĞU VE GÜNEYDOĞU YATIRIMLARINDAN BAHSETTİ

Burada konuşan Bakan Soylu, doğu ile batı arasında ki farkın kapandığına dikkat çekerek doğunun makus kaderini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım ve destekleriyle yendiği kaydetti. Bakan Soylu, “Biz eğitim görürken bölge geri kalmıştı, buranın makus talihini yenmek mümkün değildi. Okul yok, öğretmen yok, doktor yok, üniversite yok, hava limanı yok, iş yok. Bütün bunları duyduğumuz da çok üzülürdük. Bütün bunlarla ilgili bugün bambaşka bir noktadayız. Bugün Mardin'de olduğu gibi her ilde havalimanı var. Bir taraftan kültür sanatla ilgilenen gençler bir taraftan spor salonlarında spor yapan gençler. geri kalmışlar eskide kaldı. Şimdi köylere kadar yollarımız asfalt. Şimdi her hastanede doktor var, hemşire var. Öğretmenlerimiz bilgi ve birikimleriyle okullarda çocuklarımızla buluşuyor. Doğu ve Güneydoğu’nun her noktasında üniversitelerimiz var. Bütün bunların ötesinde birilerinin bizi sadece itmeye çalıştığı ideolojik kör bir bataklık değil tam tersi, hayatı gören hayata bakan dünyanın her noktasına ulaşabilecek bir doğu ve güneydoğu var. Kendi ölçeğinde batının herhangi bir ilçesinden hiçbir şekilde geri kalmayan bir tablo var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının azmi, mücadelesi, memleketin her köşesinde yaşayanlara bu gelişmişliği reva görmesi anlayışı var” diye konuştu.

Bakan Süleyman Soylu programda Türkiye'nin her köşesinin cennet olduğuna vurgu yaparak program sonunda Albino hastası Kübra Adın'a performansı için teşekkür etti.

