Şili’de referandum kutlaması: Pinochet anayasası değişecek

Geçen yıl 18 Ekim'de ulaşıma 30 Peso'luk (24 kuruş) zam nedeniyle başlayan protestoların ardından anayasanın yeniden yazılması talebi gündeme gelmiş, referanduma gitme kararı alınmıştı. Halkın, dün sandık başına giderek oyunu kullandığı referandum sonuçları belli oldu.

Şili halkının yüzde 78'inden fazlası General Augusto Pinochet döneminde yürürlüğe giren Anayasanın yeniden tasarlanması yönünde oy kullandı. Yeni anayasanın 155 kişiden oluşan bir Anayasa Kongresi tarafından oluşturulması öngörülürken, kongre üyelerinin seçimi ise belediye ve valilik seçimleriyle birlikte Nisan 2021’e kadar yapılacak.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeni anayasanın insanları birleştireceğini söyleyerek halkın referanduma katılımını kutladı. Pinera, “Bugün sandıkta yeni bir anayasa isteğini özgürce ifade eden tüm Şilililere minnettarım” dedi. Referandumdan çıkan kararın ardından ülke çapında büyük sevinç gösterileri düzenlenirken korona virüs önlemleri göz ardı edildi. Nisan ayında yapılması planlana referandum, Şili'de Nisan ayında alınan karantina kararının ardından ertelenmişti.