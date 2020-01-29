Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘Corona virüsü’ kararı!

Reuters’te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 71 Corona virüsü vakası bildirildi, çoğu Çin’e giden insanlar.

* Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun.

* Corona virüsü 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım” ifadesini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 132’YE ÇIKTI

Corona virüsü ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmiş, Aralık ayının sonunda ise 27 kişiye daha bulaştığı açıklanmıştı.

Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 132 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişiye virüs bulaştığı belirtildi ve 60 binden fazla kişi virüs belirtileri taşıdığı gerekçesiyle hastanede karantina altına alındı.

Corona virüsünün belirtileri arasında, yüksek ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes alıp vermede zorlanma ve ishal yer alıyor.

Virüs, insandan insana çok hızlı bir şekilde solunum yoluyla bulaşabiliyor, zatürre ve böbrek yetmezliği nedeniyle ölüme sebebiyet verebiliyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsü nedir? Çin'den yayılan korona virüsü hangi ülkelerde görüldü?

İLGİLİ HABER Corona paniği büyüyor dünya alarmda! Çin'deki Türk öğretmen sokaklardaki durumu anlattı