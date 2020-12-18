İBB’nin kreş planına AKP-MHP’den ikinci ret

İBB Meclisi'nin 17 Aralık tarihli oturumunda İBB yönetiminin Tuzla'daki arazisine kreş yapmak için hazırladığı plan değişikliği teklifi gündeme geldi.

Teklifte, İstanbul genelinde 0-6 yaş arası çocuklara hizmet vermek, okul öncesi eğitimi alamayan çocukları akranlarıyla eşitlemek, annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla artan ve çalışan nüfusun ihtiyacına yönelik İBB bünyesinde yürütülmekte olan “Yuvamız İstanbul 150 Mahalleye 150 Kreş Projesi” kapsamında belirlenen muhtelif ilçelerdeki alanların kamu yararı uyarınca etaplar halinde plan çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Tuzla Merkez Mahallesi'nde büyük kısmı İBB mülkiyetindeki 1100 metrekarelik arazinin “spor tesisi” olan fonksiyonun “kreş alan” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Teklifte 17 Eylül 2020 tarihli İBB Meclis kararında aynı parsellerin kreş alanına alınması talebinin reddedildiği hatırlatılarak Tuzla'da mülkiyet, mevcut durum ve donatı dağılımı açısından başka uygun alan bulunamaması nedeniyle teklifin yeniden değerlendirilmesi istendi.

Teklif ikinci kez komisyon tarafından uygun bulunmadı.

“ÇALIŞAN KADINA MI, KREŞE Mİ KARŞISINIZ”

Kreş talebi, İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Oylama öncesinde söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar, “Daha önce İBB, kreş alanı belirlemek için Tuzla Belediyesi'ne 4 kere yazı yazdı.

Yazılara yanıt verilmedi. Konu Tuzla Belediye Meclisi'nde gündeme geldiğinde Tuzla Belediye Başkanı ‘İBB'nin bir sürü yeri var Tuzla'da. Niye orada yapmıyorsunuz da bize yer soruyorsunuz?' demişti. Şimdi komisyona İBB'nin kendi mülkiyetindeki yere kreş yapma talebi geldi ama komisyon hiçbir gerekçe göstermeden reddetti. Anlamak istiyorum; çalışan kadına mı, kreşe mi karşısınız. Konuşmaya gelince ‘Ak Parti döneminde kadınlar özgürleşti, eşitlik arttı' derken çalışan kadın için kreş yapacağım diyen İBB'ye ‘hayır' diyorsunuz. Bu çifte standardı anlamakta zorlanıyorum” dedi.

AKP grubu da arazinin spor alanı olarak kamulaştırma yolu ile elde edildiğini başka şekilde kullanılmasının yasaya aykırı olduğunu söylediler.