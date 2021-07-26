ABD’de gündem çocuklara aşı yapılması

Şu anda, 12 yaş ve üstü Amerikalılar için COVID aşıları mevcut, bu da birçok ortaokul ve lise öğrencisinin okul yılı başlamadan önce aşılanabileceği anlamına geliyor.

Uzmanlar yine de aşı seviyelerinin oldukça düşük kaldığı inancında… Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 12 ila 15 yaşındakilerin yalnızca yaklaşık %26’sı 16-17 yaş aralığındakilerin yalnızca yaklaşık %38’i her iki doz aşısını yaptırmış durumda.

12 yaşın altındaki çocuklar için halen bir bekleme dönemi var. Aileler bu hafta FDA’nın çocuklara aşılar için yakında onay vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Joe Biden’den bazı umut verici haberler aldı.

Biden, “Bana belirli bir tarih vaat etmiyorlar. Benim beklentim, bir araya getirdiğimiz bilim adamlarından oluşan bir grupla konuşurken aldığım değerlendirmede 12 yaş altı çocuklarımızın % 20’den fazlası ve bu alandaki diğerleri belki de okul yılının başında olabilir. Ağustos sonunda, Eylül başında, Ekim’de nihai bir onay alacaklar”dedi.

EN GEÇ 2022’DE AŞILANACAKLAR

Ancak bir FDA yetkilisi geçen hafta NBC News’e aşıların kış ortasına kadar hazır olmasının beklenmediğini söyledi. Fauci, 4 yaşındaki çocukların “Muhtemelen 2021 takvim yılının sonuna geldiğimizde ve en geç 2022’nin ilk çeyreğine kadar aşılanabilecekler” dedi.

Moderna ve Pfizer-BioNTech’in 12 yaşından küçük çocuklar için Covid-19 aşılarının denemelerini Mart ayında başlattığı ve sonuçların sonbaharda tekrar beklendiği düşünülürse bu mantıklı.

En son KFF COVID-19 Vaccine Monitor raporuna göre, küçük çocuğu olan ailelerin yaklaşık %27’si, mümkün olan en kısa sürede çocuklarını hemen aşılatacaklarını söylüyor. Ancak birçoğu “bekleyip görmek” istediklerini veya zorunlu olmadıkça çocuklarına hemen aşı yaptırmak istemediklerini söyledi.