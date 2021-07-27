AÖL telafi sınavı başladı: Açık lise telafi online sınava girişi nasıl yapılır?

AÖL'de 2 gün sürecek online telafi sınav maratonu bugün başlıyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girilecek olan AÖL online sınavına öğrenci girişi yapılması gerekiyor. Sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman dersin sınavına başlanabilecek.

AÖL ONLİNE SINAV GİRİŞ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi tarafından 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

AÖL telafi online sınavının hangi koşullarla gerçekleşeceği henüz açıklanmadı ancak önceki sınavlarda uygulanan koşullar şu şekildeydi;

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.