LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr’de…

Eğitim hayatına hayalini kurduğu lisede devam etmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz hafta tercihlerini yaptı ve sonuçları beklemeye başladı. LGS tercih sonuçları ardından yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI

GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILDI

Uzun süredir hem öğrenci hem de veliler tarafından heyecanla beklenen lise yerleştirme sonuçları günün erken saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB sayfasında yoğunluk yaşandı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK YÜZDE 95

Son üç yılda sağlanan iyileştirmelerle yükselen yerleştirme oranları 2021 yılında da devam etti. 2021 yılında sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında doluluk oranı %95 olarak gerçekleşti.

SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 92’Sİ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Sınavlı okulların kontenjanı görece düşük olduğu için yerleştirmenin asıl performansını belirleyen sınavsız yerel yerleştirmedir. 2019 yılı yerel yerleştirmelerde öğrencilerin yüzde 91'i, 2020 yılında yüzde 91,6'sı ve 2021 yılında %91,98'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birisine yerleşti. Bu oran yerleşen öğrencilerin memnuniyetinin yüksekliğini göstermesi açısından oldukça önemli bir veridir.

SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 51’İ İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

Sınavsız yerleştirmede diğer bir iyileştirme de öğrencilerin birinci tercihlerine yerleşme oranlarında görüldü. Sınavsız yerleşen öğrenciler arasında birinci tercihindeki okullara yerleşen öğrencilerin oranı 2020 yılında %49 iken 2021 yılında bu oran %51'e yükseldi. İl ve ilçe düzeyinde yapılan çalışmalarla daha fazla öğrencinin en öncelikli tercihlerine yerleştirilmesine imkan sağlandı.

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı