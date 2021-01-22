MEB otur: Sıfır!

Derse katılım ve kanaate göre not verilen ilk dijital karneler bugün erişime açıldı. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflara, ‘iyi', ‘çok iyi' ve ‘geliştirilebilir' diye not verildi. Ortaokul ve 4. sınıflar puanlandı.

LİSELERE KARNE YOK

Birinci dönemde yüz yüze sınav yapılmadığı için liselere karne yok. Liseliler, 15 Şubat'ta okullar açılırsa, yazılı sınavlara alınacak. İkinci dönemde, birinci dönem karneleri verilecek.

DERSHANELER AÇILIYOR

MEB'in 5. 6. 7. ve 8. sınıflara hazırladığı örnek soru sayısı 49 fasikülde 3 bin 350 oldu. Okullardaki sınavlara hazırlık kursları ve dershaneler bugün itibarıyla yüz yüze eğitime açılıyor. Eğitime 8. ve 12. sınıflar gidecek. LGS, 6 Haziran 2021'de yapılacak.

‘MEB SINIFTA KALDI'

– Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul: “Öğrencilerim, ‘notu bol biri' olarak tanır. MEB, Fatih Projesi'nde paraları çarçur ettiği için uzaktan eğitim sürecini çok kötü yönetti. 100 üzerinden 10 puan verdim. Uzaktan eği- timde, sınıfta kaldılar.”

‘ALGI YÖNETİMİ 100 PUAN'

– Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım:

“Uzaktan eğitimde eksik, yanlış ve yetersizliğini MEB, algı yönetimiyle ‘her şey yolunda' gibi gösterdi. Algı yönetimi 100 üzerinden 100 puan. Eğitimde ise başarısız oldu. Karne notu sıfır…”

EĞİTİMCİLERDEN MEB’E BOL SIFIRLI ARA KARNE

EN SON MEB DUYAR!

– Aşı sırasında öğretmenler geriye atılırken susuldu.

– Öğrenci, memur ve hizmetliler aşı sırasında yer almadı.

– Müdür atamalarında torpil ve kayırmacılık normalleşti.

– Salgında eğitimcilerin fikri sorulmadan kararlar alındı.

ÖĞRETMENLER DUYULMADI

– Bu dönemde tek bir öğretmen ataması bile yapamadılar.

– Kovid-19'dan ölen öğrenci, öğretmen ve personel sayısı gizlendi.

– Eğitimcilerin maaşları enflasyon karşısında erirken susuldu.

– İl içi, il dışı öğretmen ataması yapılmadı. Aile birliği bozuldu.

TABLETLER YETİŞMEDİ

– Bu dönemde tek bir öğretmen ataması bile yapamadılar.

– Kovid-19'dan ölen öğrenci, öğretmen ve personel sayısı gizlendi.

– Eğitimcilerin maaşları enflasyon karşısında erirken susuldu.

– İl içi, il dışı öğretmen ataması yapılmadı. Aile birliği bozuldu.

VELİLER YALNIZ KALDI

– Devlet okulunda para yokken, özellere 672 milyon lira teşvik verildi.

– Özel okuldan devlet okuluna öğrenci nakilleri yasaklandı.

– Peşin ödeme yapan veliler, para iadesi almada yalnız bırakıldı.