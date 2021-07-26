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YKS sonuçları ne zaman açıkanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

YKS'de YKS’de TYT, AYT ve YDT sınavları tamamlandı, adaylar artık ÖSYM'nin verdiği sonuç tarihini bekliyor. YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. YKS sonuçları açıklanmasının ardından ardından öğrencileri tercih heyecanı saracak.

Güncellenme: 14:53, 26/07/2021
HaberlerEğitim
YKS sonuçları ne zaman açıkanacak? ÖSYM sonuç tarihini açıkladı mı?

Sınavların sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakan öğrenciler YKS sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM, sınav takviminde YKS sonuç tarihini duyurdu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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